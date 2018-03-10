趙敏基捲性侵生前說抱歉

趙敏基在韓劇《步步驚心：麗》中的國王造型極具氣勢。

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中國時報
報導溫博鈞

在韓國常在各戲劇作品中演出父親與反派角色的51歲演員趙敏基，9日驚傳疑似自殺，原因有可能與他受到數名女性指控性侵害有關。他9日輕生前接受新聞節目《News TOP10》電訪，對受害者及家人深感抱歉。

趙敏基曾演出人氣夯劇《步步驚心：麗》中的高麗太祖王建，家喻戶曉，消息傳出立即驚動演藝圈。據傳至少已有4名女性指控趙敏基在清州大學戲劇系任職教授期間，對她們在卡拉OK與宿舍等地有過性侵行為，受害人受訪時一反常態，不在臉上加上馬賽克等掩飾，堂堂指證趙對她們的侵害。

今年初消息爆發時，趙敏基曾稱消息無中生有，經紀公司還稱性侵內容純屬惡意謠言。趙敏基卻在被停職3個月後決定辭職，輿論也開始對他的私生活產生質疑。

韓演藝圈步步驚心

由好萊塢興起的反性侵運動「#MeToo」延燒至韓娛樂圈，成為趙被連續舉發的導火線，連警察也展開調查。媒體報導他原本預定應在12日前往忠北警察廳到案，9日下午他的妻子卻在大樓地下倉庫發現了他的遺體。他自殺前打了電話給朋友說：「抱歉讓你們失望了。」表達歉意。

「#MeToo」運動甚至讓賣座片《與神同行》拍攝第2部時刪除同被疑性侵他人的吳達洙與預定演出的崔日華所有戲分。趙敏基的自殺有可能讓更多類似事件浮出水面，讓韓演藝圈陷入步步驚心的氣氛。

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(中國時報)

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