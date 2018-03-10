《搭錯車》K歌場 虞戡平陪唱

孫越（左）在《搭錯車》飾演「啞叔」，和養女間的父女情令人動容。

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中國時報
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虞戡平
晨翔昨以高中生裝扮為主演的網劇造勢。（蘇蔓攝）

金馬奇幻影展昨公布獨家活動場，金馬老片《搭錯車》K歌場，導演虞戡平將和影迷一同高歌經典曲目；馬拉松跨夜場以好萊塢奇人湯米維索（Tommy Wiseau）為主題，邪典名片《房間》將在台首登大銀幕！

跨夜場還包括詹姆斯法蘭柯（James Franco）以《房間》為藍本拍攝並奪得金球獎影帝的《大災難家》，加上《大災難家》原著作者葛瑞格賽斯特羅（Greg Sestero）與湯米攜手演出新作《人生超友事》，要讓影迷睡意全消。

繼去年金馬獎邀來香港新藝城元老出席典禮，「K歌場」獻上虞戡平與新藝城合作的80年代華語經典《搭錯車》，本片不僅將孫越推上金馬影帝寶座，還贏得金馬獎原作電影音樂、電影插曲、錄音等大獎，歌后蘇芮演唱的〈酒矸倘賣無〉、〈請跟我來〉、〈一樣的月光〉、〈是否〉、〈變〉更是傳唱至今，大銀幕經典重溫，導演虞戡平確定出席，他也是〈請跟我來〉的男聲原唱，可望在化身KTV的影廳內與影迷們一同高歌飆唱。

影展票券4/1開賣

邪典電影《房間》講述湯米飾演的男主角，在發現未婚妻與飾演摯友的葛瑞格暗通款曲後，內心飽受煎熬，但影片卻以爛到笑翻的口碑受到影迷追捧。詹姆斯法蘭柯以其為靈感拍攝《大災難家》獲得金球獎影帝及無數大獎提名後，也讓《房間》再度躍居影壇焦點。票券4月1日開賣。

(中國時報)

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