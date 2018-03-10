艾莉西亞日嗑5餐當《古墓奇兵》

2018年03月10日 01:12 中國時報 潘鈺楨 報導

艾莉西亞維坎德揮別淑女形象，成為不折不扣的女漢子。（華納兄弟提供）

瑞典女星艾莉西亞維坎德（Alicia Vikander），2016年拿下奧斯卡女配角後宛如人生勝利組，先是與麥可法斯賓達（Michael Fassbender）結婚，接著又在電影《古墓奇兵》擔任女主角蘿拉。

166公分的維坎德原本只有53公斤，硬是為電影增重，她說：「讓一個骨架那麼嬌小的人增加5公斤肌肉，可說是體重很大一部分。」她在開拍前7個月實行一連串體能及營養計畫，包括高強度重訓和一般運動，就連休息日也要健行。拍攝期間她每天早晨前往片場前，會先鍛鍊45分鐘到1小時。飲食則以粗糙碳水化合物及低脂蛋白質為主。她透露：「當時最喜歡的餐點是半熟蛋和亞洲風味的醃生魚！」記得當時一天吃5餐，每餐間隔3小時。

芭蕾舞者不怕鍛鍊

她當演員前是芭蕾舞者，打下的基礎對她的體能有許多幫助，「芭蕾是非常硬底子的運動。」她沒忘記身為芭蕾舞者的紀律及堅定，「我之前所受的訓練與我在《古墓奇兵》所做的鍛鍊有相似之處，透過為這部電影準備，我也迷上攀岩！」

電影穿插2013年版《古墓奇兵》電玩花絮，維坎德熱愛電玩，更是忠實粉絲，她記得差不多10歲左右，因為沒有電玩遊戲，總是去朋友家玩，「當朋友玩《古墓奇兵》時，我印象深刻的是，從沒看過以女性主角為主導的電玩遊戲，她不僅是個女孩，而且非常勇猛，意志堅定又能力強大，我完全被她吸引。」

電影敘述21歲的蘿拉卡芙特，不願面對探險家父親的離奇失蹤，生活漫無目的。蘿拉意外發現父親的工作室，從他留下的資料中，發現父親前往一座不知名的島嶼，從父親留給她的最後影片中，父親告訴她一個名為「聖三一」的邪惡組織正打算展開全球性大屠殺，要蘿拉務必阻止他們的野心。電影現正熱映。

(中國時報)