棧F.M.L Cafe吃出新花樣

蕎麥狂熱堅果沙拉。（花樣拿鐵提供）

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中國時報
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乾式熟成肋眼18oz。（花樣拿鐵提供）
多拿滋樂園特調冰沙沁涼香甜。（花樣拿鐵提供）
印地安戰斧豬排18oz。（花樣拿鐵提供）

中保集團將原「棧F.M.L Cafe花苑拿鐵」遷至大直的美麗新廣場3樓，並更名為「棧F.M.L Cafe花樣拿鐵」，在嶄新空間玩出更多搶眼夢幻花樣，布置出繽紛花雨和植栽、搭配繽紛雲朵星空，還有樂高、個性標語、便利貼等裝飾，讓食客玩心噴發！12日將正式開幕。

搭配各種可愛擺飾的飲品和療癒系創意調酒也超搶鏡；其中，頂著一圈甜甜圈的 「多拿滋樂園」特調造型超討喜，以伏特加為基酒，融合覆盆莓、香草冰淇淋等打成冰沙，加上黑巧克力香甜酒及奶酒，有果昔般的綿密沁涼香甜，還有可愛童趣擺飾。

煙燻香氣迷人

餐點選擇也多，沙拉、前菜、主菜、披薩、碳烤料理及甜點都有，特別進口西班牙Pira烤爐，讓排餐主菜經直火碳烤後燻香逼人。特別推薦印地安戰斧豬排，用宜蘭養殖的盤克夏品種葛瑪蘭黑豬帶骨里肌，帶骨豬排先以肉桂醃過，入Pira烤爐直火碳烤後上桌，一刀切下肉汁滿溢，搭配酸甜爽口蘋果泥，骨邊肉帶筋膜則愈嚼愈香；愛牛饕客則別錯過乾式熟成肋眼，在Pira的碳烤下一樣飄散迷人的煙燻香氣。

沙拉甜點繽紛

若想來點清爽沙拉，蕎麥狂熱堅果值得一試，匯集蘿蔓、小黃瓜、芝麻葉、櫻桃蘿蔔、彩色番茄、四季豆等新鮮時蔬，綴以炸酸豆和黑橄欖，淋上自製洋蔥油醋醬，酸香開胃。甜點部分，彩虹戚風蛋糕充滿春天絢麗迷彩，以淡雅伯爵茶口味帶出輕盈口感，搭配焦糖冰淇淋及煙燻爆米花，令人少女心爆發。

(中國時報)

義式美食x日式調酒舌尖迸火花

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