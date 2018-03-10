義式美食x日式調酒舌尖迸火花

2018年03月10日 04:10 中國時報 何書青 報導

草莓慕斯佐柚香果凍與牛奶冰淇淋，搭佐Yuzu sake sour。（文華東方酒店提供）

義式美食和日式調酒擦出新火花！台北文華東方酒店打造「義饗天開的秘密」，由酒店內義大利餐廳Bencotto義籍主廚洛里斯皮斯緹洛（Loris Pistillo）與「WA-SHU和酒」頂尖調酒師稻葉智章（Tomoaki Inaba）聯手大玩餐酒創意，端出5道精緻美味義式料理，搭配5款令人驚喜、呼應料理的日式調酒，以絕妙滋味驚豔饕客。自21日至24日晚間限時推出，每晚限定2梯次，1梯次僅有25個名額，每位3680元+10％。

主廚洛里斯皮斯緹洛表示，以不同於葡萄酒的調酒來搭佐菜餚，能增進感官體驗，並漸為風潮。此次菜餚，以綠意盎然的春天為靈感，巧妙運用主廚曾在日本工作而熟悉的日本食材，如北海道海膽、和牛、柚子等，創作出清新獨特的義式迷人美味。

於台北東區開設日式酒吧「WA-SHU和酒」的調酒師稻葉智章來自東京，職人精神在他的身上展露無疑，堅持自釀風味酒；例如為這次饗宴設計的Dry tomato sake，以風乾番茄浸漬於日本清酒中製成風味酒，上桌前先溫熱至40℃，入口便嘗到醇厚的米香交雜番茄酸香的滋味，巧妙呼應主廚洛里斯皮斯緹洛的莫札瑞拉麵餃襯番茄澄清湯，讓人一試上癮。中國時報關心您 飲酒過量有礙健康

(中國時報)