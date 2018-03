不只米其林 名牌美食指南開戰

2018年03月10日 04:10 中國時報 陳大任 、 陶福媛 報導

1958年法國米其林指南,《必比登美食推介》是由舔著嘴脣的「必比登」的可愛形象代表,並會標註在指南中性價比最佳的餐廳旁。性價比最佳的餐廳名錄最早是從1957年開始,直到1997年才被正式列入《米其林指南》裡,圖為1958年的《米其林指南》。(陳大任攝)

位於日本京都的未在餐廳,用餐時禁止拍照,美食部落客林家昌好不容易獲得同意拍下這道美食。(林家昌提供)

台灣賓士大玩創意,結合賞車與餐飲並定期更換主題,「#MercedesBenzPopUpTaipei」最終變身螢光派對完美謝幕。(台灣賓士提供)

旅遊是LV的品牌DNA,順勢跨界推出各大城市的旅遊書。(LV提供)

充滿人文氛圍的紫藤蘆茶館被收入LV台北旅遊書中。(LV提供)

《City Guide》深入北京小巷弄的藝品店,捕捉華人文化的豐富底蘊。(LV提供)

LV台北旅遊書的導遊是藝術家林明弘,介紹的私房景點充滿人文氣息。(LV提供)

江振誠主廚專注以職人工藝打造飲食藝術。(和泰汽車提供)

LV台北旅遊書的封面是粉紅色,十分討喜。(LV提供)

LV旅遊指南推出iPad和iPhone APP,讓精品帶路一指搞定。(LV提供)

《台北米其林指南》將在14日正式發行,讓國人興奮不已,其實早有品牌「不務正業」在台進攻美食,像車商在台頻推美食宴,精品Louis Vuitton(LV)更於2016年為台北發行一本City Guides旅遊書,粉紅色的封面十分討喜,內容羅列台北景點、旅館、潮店、夜生活等,其中台北美食餐廳更是整本書的焦點,篇幅占比也最多。

以訂製行李箱起家的LV,「旅遊」就是品牌的DNA,因此順勢推出「路易威登旅遊指南」City Guides城市旅遊書系列,也就不足為奇,打從1988年起,LV不定期出版全球各大城市的City Guides旅遊書,迄今已發行29本,台北即是其中之一。

為能精準介紹每個城市的特色和文化精神,LV旅遊書都會邀請專業記者或文化名人擔任導遊,以獨到的視野和觀點詮釋每個城市。受邀導覽台北的藝術家林明弘,特別偏愛充滿人文氛圍的旅遊景點和餐廳,甚至是連台北在地人都不一定知道的私房景點,好讓外國觀光客能更深入了解台北。

以餐廳為例,LV書中收錄的人文餐廳包括My灶、RAW、四知堂、攤Tua、紫藤蘆等,同時也不乏美味平價的台灣小吃,如金峰滷肉飯、秀蘭小吃、阿美古早味、林東芳牛肉麵、口口香小吃店等,呈現台北美食豐富多樣的面貌。LV City Guides旅遊指南在LV專門店、特約書店和官網販售,單冊1150元,15本套裝2萬4700元,也可同步下載手機App版,以方便旅遊時隨身攜帶。

米其林不務正業闖出名

而這次在台掀起話題的米其林指南,會從輪胎跨足美食,其實卻是無心插柳。上個世紀初汽車的發展還在起步階段,全法國的汽車不到3000台,當時不僅道路規畫不佳,旅途上還可能遇上危險,出門旅行就是一趟冒險。

不過,以製造輪胎起家的米其林集團創辦人安德列米其林及愛德華米其林卻仍然看好汽車產業的發展,因而推出一本囊括包括更換輪胎資訊、城市地圖、加油站位置和飯店地址、汽車經銷商列表的《米其林指南》,不僅成功帶動米其林集團的成長,現在更成為世界各地遊客在造訪陌生城市尋找美食的聖經。

最早《米其林指南》是免費的,而且厚達400頁,但是在發行20多年後,安德列米其林在一次造訪經銷商時意外發現《米其林指南》被用來墊工作台的桌腳,他才察覺「人們只尊重他們花錢買的東西。」於是《米其林指南》改成販售而且影響力愈來愈大,現今《米其林指南》不只出版書籍,也推出了導航的電子版本、網頁及智慧型手機版本。

汽車搭美食打造品味

汽車與美食的淵源是如此之深,也無怪乎台灣車商愛辦美食饗宴,讓貴客品嘗好料。LEXUS總代理和泰汽車近年以「LEXUS Dining Out品牌美食盛會」的型式,先後與米其林名廚江振誠、全台第一人氣餐廳RAW,及多位明星餐廳主廚如MUME的Kai Ward、鮨二七的陳威任及貓下去的陳陸寬合作;另請到牛排教父鄧有癸與簡天才、美食評論家胡天蘭為車主舉辦美食活動,讓LEXUS不僅只是高級車品牌,也是高級生活型態的品牌。

去年台灣賓士曾於台北信義商圈設立#MercedesBenzPopUpTaipei,藉由Future LAB跨界實驗室翻玩與各領域合作創新,傳達「The Best or Nothing」的品牌精神,陸續以Mercedes-Benz、Mercedes-AMG、smart等3大主題吸引潮流男女與車迷,最後再與包括Gen Creative、Liquid Bread Co. (LBC)、Purebread Bakery及KOR Taipei等知名餐飲品牌共同打造「Social Kitchen & Bar」的獨創社交飲食體驗,打造出品味生活的夢幻藍圖。

(相關新聞請見S4版)

(中國時報)