MAISON PROMAX龐克嬉春

延續MAISON PROMAX的核心價值，品牌2018春夏系列與內地新銳藝術家合作，並於VISIONAIRE子系列單品中使用〈汲取〉畫作，傳達藝術精神，JOHNNY VISIONAIRE行李袋8900元。（MAISON PROMAX提供）

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中國時報
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MAISON PROMAX 2018春夏系列運用盛行於70年代的龐克次文化為靈感，將暢銷包款上加以仿舊五金穿環等細節，塑造叛逆的青春形象，MODE PUNK側肩包7500元。（MAISON PROMAX提供）
MAISON PROMAX P-MADONNA雙肩後背包，2萬5000元。（MAISON PROMAX提供）
MAISON PROMAX FAYE MINI VISIONAIRE雙肩後背包，5900元。（MAISON PROMAX提供）
MAISON PROMAX JIAOZI 15吋電腦後背包，9000元。（MAISON PROMAX提供）

擁有法式精神的配件品牌MAISON PROMAX，2018春夏再度探索融合藝術與時尚的品牌定位，以龐克文化為主題，把受歡迎之ALFIE、MODE等包款套上仿舊五金圓環、大型水滴拉鍊、格紋裡布等叛逆細節，揮灑充滿個人風格的穿搭主義。

編織、綑綁 狂野玩視覺

新生的MAISON PROMAX打破對包款、配件設計的傳統認知，引入1970年代年輕一輩為改變社會而生的龐克精神於其中，使用中國新銳畫家祝程特為品牌創作的〈汲取〉一圖為印花，藉VISIONAIRE子系列單品上的海底世界食物鏈景象，蘊含對階級制度的顛覆思維。

背包起家的品牌，更將核心背包商品玩出不同樣貌，除了經典ALFIE包款外，休閒感十足的MARTIN束口包加上皮革飾條，FAYE MINI之繩結手把也使用棉繩與電話線手工綑綁而成，JIAOZI、HENRI系列則用異材質編織、蟒蛇壓紋等細節，拼湊出大膽狂野的視覺感受。

鬼娃、殺人魔 點燃購買慾

自電影中邪惡角色誕生的VILLAIN SQUAD系列，延續可愛吸睛外型，讓鬼娃恰吉、小丑、面具殺人魔傑森等經典反叛人物，委身於飯糰（ONIGIRI）及粽子（ZONGZI）等兩款小巧包型上，並以五金釦具和豐富表情，再度點起消費者的購買慾。而品牌在穩固本土市場之餘，下半年起更將積極計畫拓展東北亞及歐洲市場，讓台灣品牌也能在世界時尚版塊中做出可見度。

(中國時報)

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