何潤東色計 搶焦點

演而優則導的何潤東（左二），昨帶領（由左至右）張豐豪、勵政達和李銘叡等一眾小鮮肉新人們，一同出席《CERRUTI 1881 50周年紀念展》開幕。（盧禕祺攝）

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中國時報
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CERRUTI 1881為慶祝品牌50周年，特選於台北101購物中心舉辦紀念展覽，並展出以影集《邁阿密風雲》為靈感的全新2018春夏系列。（CERRUTI 1881提供）
為展覽首次來台的CERRUTI 1881品牌首席創意總監Jason Basmajian。（CERRUTI 1881提供）

演而優則導的何潤東，昨暫放下TVBS新戲《翻牆的記憶》的後製工作，帶領張豐豪等一眾新生代演員參加《CERRUTI 1881 50周年紀念展》開幕。私下穿著輕鬆的他，更透露最近更因拍戲的忙碌檔期，常常身上穿著同一條褲子現身，讓連平常不太管他造型的老婆Peggy，也忍不住提出抗議。

而為此次活動，何潤東特換穿色彩鮮明的藍色大衣配粉色內搭，令出道20年的他展現與以往不同的大膽風格，當被問到是否會對身旁年僅18歲的小鮮肉張豐豪感到威脅時，他則笑答：「我以身高取勝。」

而邁入50周年的CERRUTI 1881，亦藉著不斷與時俱進的創新精神維繫品牌活力，繼首站上海後，品牌自即日起至3月18日，特選於台北101購物中心4樓舉辦《CERRUTI 1881 50周年紀念展》。品牌首席創意總監Jason Basmajian更為活動開幕首次來台，透過以影集《邁阿密風雲》為靈感的全新2018春夏系列、量身訂製系列及於展場設置的多處AR擴增實境互動裝置，令觀者近距離體驗品牌傳達出的自信魅力。

(中國時報)

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