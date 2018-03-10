王顗婷 減法妝秀美色

2018年03月10日 04:10 中國時報 吳娮翎 （彩妝／今吉宏成．髮型／Lourdes Zhang．攝影／Yu-Cheng Studio） 報導（彩妝／今吉宏成．髮型／Lourdes Zhang．攝影／Yu-Cheng Studio）

COFFRET D’OR輕透粉潤口紅，890元。（COFFRET D’OR提供）

ALLIE EX UV高效防曬凝乳（礦物柔膚型）雞蛋花香，850元。（ALLIE提供）

LUNASOL晶巧光燦眼盒（繽紛），1800元。（LUNASOL提供）

COFFRET D’OR光透裸色眼影盒，1050元。（COFFRET D’OR提供）

王顗婷演繹佳麗寶COFFRET D’OR彩妝，身著Ted Baker花色洋裝。（佑澄Yu-Cheng Studio攝）

香緹卡2018春季彩妝慈善頰彩彩蝶祝福，1550元。（香緹卡提供）

浪漫的春天來到，日本目前約會、上班最流行就是減法彩妝，用最少或是看起來簡單的彩妝，打造明亮、氣色妝容，本報邀來佳麗寶COFFRET D’OR彩妝大師今吉宏成，並由充滿個性的電影《王牌教師麻辣出擊》女星王顗婷示範，讓她開心直說：「氣色變得好好。」

脣彩是焦點 腮紅藏心機

今吉宏成是許多日本歌手、演員御用彩妝師，他透露：「日本女生15歲就開始化妝，每個日本女孩都身懷絕技，特別是妝容的細節處理。」並指出整體日本流行減法彩妝，妝感較休閒、自然。

為王顗婷上妝時，今吉宏成使用光透裸色眼影盒疊加色彩，每個顏色都一點點，看似簡單的妝容，一點都不簡單，考驗了彩妝師的技法，還有色彩的細膩，他坦言，「越是自然的妝，越要用更多的技法去做出來。」

對整體彩妝市場趨勢，他說，脣彩仍是氣色焦點，腮紅則是心機巧思，在幫王顗婷上腮紅時，特別將色彩打到顴骨，讓顏色不會只聚焦在雙頰，而是延伸上去，看起來宛若天生的好氣色，他笑說：「好氣色是整體的，不只是局部。」

為閨蜜聚拍照認真化妝

王顗婷這次拍攝彩妝專題，她說，很喜歡COFFRET D’OR妝容所呈現的自然感覺，特別是脣彩、頰彩展現的好氣色妝容；平時的喜歡淡妝的她卻有例外，「如果跟姊妹去吃下午茶，就會特別認真化妝，因為女生都會拍照，這樣才能美美的。」她曾演出許多戲劇作品，近期會有《王牌教師麻辣出擊》準備上映，她說，很喜歡在角色中投入，最想嘗試的就是懸疑片，反差越大越有挑戰。

(中國時報)