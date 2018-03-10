用餐似派對 節慶式享受

2018年03月10日 04:10 中國時報 陳大任 報導

在美食達人林家昌眼中，最吸引他的不是米其林三星餐廳，而是那些獲得一星、二星餐廳，因為照過往經驗分析，能再往上「加星」的比例不到一成，主廚們為了要往衝一級、再摘一顆星，所做的努力才會最令人驚豔，帶給食客的更是最頂尖的呈現，他更想去看看這些明日之「星」。

為了吃一頓還得留宿一晚

已吃過多少家米其林餐廳？林家昌說：「超過200顆星，已不想再算。」這段美食旅程是從2008年出發，當年為了品嘗德國一家三星餐廳，專程安排旅行，由於地處荒郊野外，吃完還必須住上一晚，到第二天才能離開，讓他體會到「美食饗宴不只是吃到、吃完，而是好好地吃一餐」。

「專程去吃就像參加派對」林家昌說，因為跑這一趟首先要拋開世俗生活，到了當地，你的心情和感官都會跟著放大，更加專注於美食的饗宴，可以說是一種「節慶式的享受」。

林家昌曾擔任首都大飯店創始董事，也是WIC世界投資顧問董事長，事業版圖橫跨文創、金融和飯店餐飲，遍嘗全球美食。他認為早年「追星」的最大樂趣就是在吃到之前完全無法想像，因為不同環境、食材、烹調方式都不一樣，也逐漸理解這些評鑑、指南書背後的邏輯。

藉著美食期待台灣被看見

多年下來，林家昌對法國貴族般的精緻料理、義大利講究原味、西班牙奔放熱情和德國菜的嚴謹，已累積出相當深刻體驗，他相當期待即將公布的台灣米其林推薦餐廳，這將會是更多外國人來台追尋美食的依據，也會是台灣被更多人看到的機會。

(中國時報)