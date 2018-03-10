用餐似派對 節慶式享受

林家昌（左）與日本京都米其林三星「未在」主廚石原仁司合照。這家餐廳年初一開放訂席，一、二天就秒殺訂滿。（林家昌提供）

友善列印
中國時報
報導

在美食達人林家昌眼中，最吸引他的不是米其林三星餐廳，而是那些獲得一星、二星餐廳，因為照過往經驗分析，能再往上「加星」的比例不到一成，主廚們為了要往衝一級、再摘一顆星，所做的努力才會最令人驚豔，帶給食客的更是最頂尖的呈現，他更想去看看這些明日之「星」。

為了吃一頓還得留宿一晚

已吃過多少家米其林餐廳？林家昌說：「超過200顆星，已不想再算。」這段美食旅程是從2008年出發，當年為了品嘗德國一家三星餐廳，專程安排旅行，由於地處荒郊野外，吃完還必須住上一晚，到第二天才能離開，讓他體會到「美食饗宴不只是吃到、吃完，而是好好地吃一餐」。

「專程去吃就像參加派對」林家昌說，因為跑這一趟首先要拋開世俗生活，到了當地，你的心情和感官都會跟著放大，更加專注於美食的饗宴，可以說是一種「節慶式的享受」。

林家昌曾擔任首都大飯店創始董事，也是WIC世界投資顧問董事長，事業版圖橫跨文創、金融和飯店餐飲，遍嘗全球美食。他認為早年「追星」的最大樂趣就是在吃到之前完全無法想像，因為不同環境、食材、烹調方式都不一樣，也逐漸理解這些評鑑、指南書背後的邏輯。

藉著美食期待台灣被看見

多年下來，林家昌對法國貴族般的精緻料理、義大利講究原味、西班牙奔放熱情和德國菜的嚴謹，已累積出相當深刻體驗，他相當期待即將公布的台灣米其林推薦餐廳，這將會是更多外國人來台追尋美食的依據，也會是台灣被更多人看到的機會。

(中國時報)

摘星美好體驗 達人告訴你 用餐有守則 奢華五感體驗

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。