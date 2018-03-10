用餐有守則 奢華五感體驗

朱愷葳與榮獲米其林三星的日本「壽司之神」小野二郎合影。（朱愷葳提供）

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中國時報
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米其林三星名廚Alain Ducasse在巴黎Plaza Athenee飯店的餐廳，富麗堂皇。（朱愷葳提供）
米其林餐廳的服務生各司其職，資淺者負責端菜，上菜則由資深服務生負責。（朱愷葳提供）
L’Ambroisie門口低調簡約，沒特別留意可能就擦身而過；店內裝潢沉穩優雅，牆面的畫作與餐廳的譯名「眾神之食」相呼應。（何宣瑩提供）
L’Ambroisie的招牌菜「黑松露千層酥派」用料講究，去了還不見得吃得到。（何宣瑩提供）

走遍全世界品嘗米其林美食的Richard Mille台灣區總經理朱愷葳認為，《米其林台北》美食指南不僅是對台灣美食的一項肯定，且打開台灣消費者的視野，從米其林入榜名單中，或許可以領悟所謂的「好餐廳」，應該具備什麼樣的條件。

高成本堆砌出用餐氛圍

「米其林主廚的堅持和不妥協，需要消費者的尊重與配合，才能攜手共臻美食的最高境界。」朱愷葳說，台灣消費者很精明，什麼都講究高CP值，但米其林講究的是一種用餐的氛圍，從裝潢、服務品質到食材用料，無一不是高成本，這些奢華的五感體驗是無法用金錢去衡量的。

以她在巴黎Alain Ducasse au Plaza Athenee米其林三星餐廳用餐的經驗為例，一頓飯吃下來至少遇到7、8位服務生，有的專門負責點菜，有的負責端菜，有的負責上菜和說菜，另外還有侍酒師、甜點服務生等，每個服務生各司其職，不得僭越。

用餐禁拍照滑手機 香水也不能擦

朱愷葳也曾在東京幸運訂到數寄屋橋次郎本店（Sukiyabashi Jiro Honten）的席位，收到餐廳訂位通知時，也收到一長串的「用餐守則」，包括不能擦香水、用餐時不能拍照、不得使用手機、要一口吃掉等，以求用餐不被干擾，專心品嘗壽司的美味。

台灣人消費意識高漲，甚至在「顧客至上」的鐵律之下養成獨特的奧客文化，帶酒上餐廳、完全無視侍酒師的專業，甚至自備食材到餐廳煮食，這都是匪夷所思的現象，或許米其林評鑑來台後，不僅台灣餐廳的水準提升了，消費者的視野也打開了，雙方攜手打造台灣高水準的美食文化。

(中國時報)

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