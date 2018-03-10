味蕾驚豔 飲食變藝術

2018年03月10日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

Cathy 2007年第一次吃了L’Ambroisie「白松露炒蛋佐牛肝菌醬汁」，好吃到永生難忘。（何宣瑩提供）

何宣瑩（Cathy Ho）是「好口福」品牌創辦人，熱愛美食、品酒，也是美食、美酒策展人，有「香檳公主」稱號，因在法國攻讀ESSEC精品管理MBA碩士、旅居巴黎從事珠寶及骨董藝術相關行業，與法國米其林星級餐廳有過5年的密集交會。她光顧超過20次的米其林三星餐廳L'Ambroisie（眾神之食）讓她讚不絕口，「L'Ambroisie是法國傳統菜最經典的餐廳，問10個巴黎人，有11個人會說好吃。」

L’Ambroisie餐廳吸引總統級賓客

Cathy說L’Ambroisie有頂尖的食材、舒適的用餐環境，是巴黎數一數二的頂級餐廳，獲米其林三星肯定超過20年，美國前總統柯林頓、歐巴馬都曾是座上賓。2007年秋天，Cathy家人去巴黎看她，她帶家人第一次走進L’Ambroisie，當時點的「白松露炒蛋佐牛肝菌醬汁」讓她頗為驚豔，「我從來沒有吃過那麼好吃的白松露，炒蛋鋪滿白松露，大片又有厚度，香氣十足。」名菜之一的「黑松露千層酥派」，包覆整顆黑松露和鴨肝，只在黑松露盛產期才有，一旦黑松露品質不佳，餐廳還不會供應餐點，可見把關嚴謹。

Cathy在世界各國吃過數百間星級餐廳，曾在東京1周內累積超過21顆星，15年來與米其林星級餐廳有深刻的邂逅，因此走進多位主廚的生活、成為知交，她不只是食客，在品嘗美食之餘，也觀察到主廚與料理的緊密連結。

名廚、侍酒師個個功力強

她說Bernard Pacaud害羞、低調、幾乎不接受採訪；有時她上門拜訪，主廚招待她喝香檳，還會欣喜跟她分享店內買到很棒的黑松露，可見對她視如己出，「Bernard Pacaud對員工超好，我吃過他們兩次員工餐，發現連員工伙食都很豐盛，且一點也不馬虎；主廚為人慷慨大方，難怪做出來的料理這麼大氣！」她還拿法國另一家以蔬食聞名的米其林三星餐廳L’Arpege（琶音）為例，主廚Alain Passard是個有藝術家風格的人，玩Jazz、吹薩克斯風，隨興之間就可完成一道料理。

Cathy說：「這些米其林星級餐廳的用餐經驗讓我不僅嘗到許多美食，認識很多名廚、厲害的侍酒師，也交到不少跟我一樣熱愛美食的好朋友，豐富我的人生閱歷，也見識到飲食所能達到的高度，幾乎可說是一門藝術。」 飲酒過量有礙健康

(中國時報)