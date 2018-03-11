體操女選手 揭發狼教練

2018年03月11日 01:17 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市一名國小體操教練，遭昔日女弟子在臉書《爆料公社》發文指控，從國中時期就性侵她，且受害者不只她一人。（摘自爆料公社）

沒想到台灣也發生「台版#Me Too」事件。「我很想飛，但我的翅膀卻被他折斷，而他是我一度認為是父親的教練…」網友匿名在臉書《爆料公社》轉貼文控訴，指高雄某國中體操隊女選手曾遭教練性侵，15年後見到偶像、美國奧運體操選手芮斯曼出面指控隊醫性侵，她才挺身報案，盼司法給教練應有懲罰，不希望再有下一位受害者；檢警已著手調查，並呼籲其他被害人出面指證。

把他當父親 換來夜夜噩夢

高雄地檢署指出，今年2月接獲被害女子告發，2月5日馬上以專案指揮方式立案，由主任檢察官楊碧瑛、檢察官鄭靜筠及婦幼隊、社會局家防中心、教育局組成專案小組開會討論及調查，目前已有2名被害人出面指證。

被害人臉書PO文說，小時因隔代教養，所以把帶她入體操世界的教練當父親，國小時教練呵護無微不至，不論危險動作的保護或平日噓寒問暖，讓她感動，也把平常的摟抱，當做跟家人間的親密動作而不以為意。

她說，國中開始發育時，教練不知是故意還是不經意，都會接觸她私處或上半身，還叫學姊幫他按摩；一次外地比賽，教練以賽前放鬆為由叫她進房，「就在那晚，在他房間，我只知，我的童貞，這個身為女人的珍寶，被這個曾經我視為父親的人踐踏在地上，一文不值…」

受害者多名 檢籲出面指認

她還PO出「案類為性交猥褻」的報案三聯單，時間記載2003年6月30日；她說，當時隱忍不敢報案，直到最近看到美國體操界爆發性侵醜聞，讓她體悟「不再是被你摧殘的小女孩，而是一位復仇者」。她見到偶像鼓起勇氣指控，堅毅眼神讓她淚流不止，「我知道，跟我同樣受苦的人，還活在痛苦深淵」，她指稱有多名學姊受害。

依被害人描述，發生時間距今約15年，專案小組正擴大釐清是否有其他被害學生，目前除報案人外，已掌握另1被害人。檢警表示，強制性交追訴期限20年，回憶被害人報案當時表情堅定，提及過往仍難掩激動落淚，已扣留教練電腦等證物。

(中國時報)