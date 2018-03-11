景美師大聯隊 一日奪雙金

2018年03月11日 01:17 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

由台北市立景美女中、國立台灣師範大學組成的中華台北女子拔河隊傳捷報，10日在大陸徐州參加2018年世界盃室內拔河錦標賽，在540公斤組、U23-500公斤組錦標賽中，分別以2：1、2：0擊敗地主大陸和巴斯克，勇奪2面金牌。

2018世界盃室內拔河錦標賽8日起在江蘇省徐州市舉辦，10日上午舉行540公斤組錦標賽，中華隊預賽中先後與韓國、拉脫維亞、巴斯克、荷蘭、新加坡及大陸對戰，6戰全勝、積分第一闖進4強，接著以2比0輕取荷蘭挺進金牌戰，對手是大陸隊。

540公斤組 擊敗宿敵大陸隊

由於2014、16年傳統500、540公斤組錦標賽，中華隊雙雙在金牌戰中惜敗給宿敵大陸，今年聯隊選擇保留實力，不在公開賽出賽，策略就是對準實力堅強的大陸隊。

金牌戰第1局中，大陸隊直接發動攻勢占上風，聯隊以1：0落後；第2局教練調整隊形，扳回一城；第3局雙方展實力，聯隊穩穩控制節奏，終以2：1逆轉勝，睽違4年後再度勇奪金牌。

上場9名選手全是景美女中校友，其中，陳姿蓉、田嘉蓉、高佳儀、高巧宜和黃婷宜，都是2016年世界盃室內拔河賽國手。景美女中表示，當時金牌戰落敗的眼淚，都轉化成努力訓練的汗水，讓這場勝利更加令人難忘。

500公斤組 今挑戰第3金牌

緊接著「U23-500公斤」組賽事下午登場，這是中華隊首次於世界盃室內拔河賽出賽項目。上場選手由師大體育系、景美女中聯手參戰，對戰大陸、巴斯克、泰國、蒙古和馬來西亞；聯隊延續公開賽經驗與氣勢，連下2局，以2：0完勝奪金。

U23-500組教練李洳君，也是景美女中拔河隊第1次世界盃奪冠選手，對她而言，能帶領學妹們奪冠，也是薪火相傳的收穫。中華隊11日上午10時將繼續挑戰女子500公斤組錦標賽，盼再奪佳績。

(中國時報)