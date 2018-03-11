賴揆拋行政區重劃 將縮水

2018年03月11日 01:17 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

政務委員張景森表示，行政區重劃交內政部研議，但只討論未必有方案。（本報資料照片）

去年10月立委建議全國行政區域重新檢討，賴揆表示會請內政部研究。（本報資料照片）

行政院長賴清德提出行政區重劃六都反應

行政院長賴清德去年底提出「行政區重劃」構想，地方反彈聲浪過大，加上重劃複雜敏感，年底又適逢是選舉，行政區重劃傳出將縮水，改以人事職等調整為重，傾向不觸及縣市合併；負責督導的政務委員張景森昨表示，縣市合併的行政區劃，目前交由內政部長葉俊榮研議，但「只是討論」，未必會有方案。

選舉將屆地方反彈大

賴揆拋出「行政區重劃」構想，不僅苗栗縣拒絕、六都中只有台南願意配合賴揆這位「前市長」的政策，加上適逢年底縣市長選舉，「行政區重劃」傳出格局變小。內政部次長花敬群表示，內政部規畫的行政區重劃修法，條文很單純，只是提供一套程序，讓縣市及鄉鎮市可提案合併，草案近期就可以完成，但並不涉及不同縣市「誰跟誰合併」。

賴揆在拋出「行政區重劃」構想後，政委張景森第一時間證實，他已邀集人事行政總處、財政、主計單位及相關行政部門研議，希望在2個月內提出多項方案供各界討論。但2個月過去，張景森說，相關案子「只是討論」而已，目前由內政部長葉俊榮負責研議，未必會有方案。

六都中僅台南願配合

行政院區重劃的雷聲大、雨點小，引發外界揣測，立法院民進黨團總召柯建銘日前也證實，賴揆提出的「行政區重劃」構想，已列入本會期優先法案，但內容以人事職等調整為重。

賴揆在「行政區重劃」構想後，黨內曾有一番討論，民進黨立委李俊俋、蘇巧慧等也曾共同舉辦「如何透過國土計畫、區域治理與行政區域重劃均衡台灣發展」公聽會，希望研議「國土計畫」、「區域治理」及「行政區域重劃」推動，但2個月來，國土計畫、區域治理跟行政區域重劃非但沒有橫向連結，反而是原本要推出的方案無聲無息。

內容龐雜恐打退堂鼓

張景森曾說，行政區重劃不會只是單一方案，包括過去提出的「六大區塊」都是想法之一，整體重劃內容還牽涉行政組織及中央地方財劃問題，內容相當龐雜。外界猜測，可能因為過於複雜敏感，讓行政團隊打了退堂鼓。

(中國時報)