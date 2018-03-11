綠委贊成檢討 藍憂會吵的有糖吃

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德去年提出「行政區重劃」構想，《行政區劃法》已列入本會期優先法案。有綠委表示，台灣城鄉差距不斷擴大，現在是檢討行政區、財政劃分及立委席次分配的好時機；綠委賴瑞隆更直言，無論何時都會遇到選舉，政府應該要有魄力，提出負責任的方案。

綠委李俊俋指出，台灣過去常將行政區重劃簡化成直轄市升格、縣市合併，甚至是立委席次問題，但行政區重劃攸關國家整體戰略，應與上位國土計畫與區域共同治理討論。

李俊俋說，地方政府組織應為4級或2級制的討論，常被窄化成鄉鎮市首長是否官派，未來地方制度應回歸國土規畫與跨域治理的宏觀角度著手。他指出，過去台灣不是沒做過區域重劃，但縣市合併升格以來，非六都縣市人口仍持續外流，區域重劃不能只考量縣市面積、人口數、經濟狀況，應先建立程序釐清原則。

綠委賴瑞隆則說，行政區重劃與財政收支劃分、選區劃分及席次調整等問題互相牽動，這會期《行政區劃法》、《財政收支劃分法》都已列入優先法案，這個時機點確實適合思考區域重劃，與國土計畫、財政劃分整體考量。　國民黨團書記長李彥秀認為，國土計畫可以討論，無論是農地、工業區、工廠集中管理等議題都很重要，但民進黨無論在行政區劃或財政劃分方面，都是選舉考量比較多，很可能演變為「會吵的有糖吃」。

李彥秀說，縣市區域過大，治理上會有困難，因為政府組織能力有限。她舉例，光是新北市，區域間的資源分配就是問題，如果中南部縣市劃成更大區塊，未來區域發展恐怕還是會有很大的落差，應該思考有無其他手段解決城鄉差距的問題。

(中國時報)

賴揆拋行政區重劃 將縮水 花東分區應調整 北北基最需重劃

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