花東分區應調整 北北基最需重劃

2018年03月11日 01:17 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德拋出行政區重劃，但只聞樓梯響！前內政部民政司長、銘傳大學社會科學院院長紀俊臣說，行政區劃應該與今年要公告的全國國土計畫銜接，若錯失良機非常可惜，但他懷疑府院高層至今還不知「國土計畫」與「行政區重劃」的關聯性，才會放掉推動此一重大政治工程的良機。

台灣行政區重劃牽一髮而動全局，影響所及除了立委選區劃分、甚至可能涉及修憲，具有高度敏感性。但紀俊臣認為，5月1日即將公告全國國土計畫，若能把握時機，讓行政區重劃與國土計畫相互配合，將是恰如其時的重大政治工程。

紀俊臣說，以國土計畫的角度而言，未來花東等地發展最受影響，像是花蓮有半數土地屬於國土功能四大分區中的「國土保育區」，開發深受影響，這類地區在行政區劃時就可適時調整，可以改用「創生規劃」觀點，將花蓮市及吉安鄉規畫為城鄉發展區，而不是像現在把吉安鄉規畫為農業發展區。

同樣的，台東縣卑南鄉平地較多，也可以比照辦理，規畫為都市地區，以利花東發展。而南投縣、澎湖縣及台中市部分地區，也因部分土地被列為國土保育區，有重新進行行政區劃必要。

從行政區重劃角度觀察，紀俊臣認為，在台灣北、中、南、東之中，中部及南部較不需變動，最需重劃的是北部的「雙北地區」。

他說，重劃時應該考量人口、土地面積差異，目前新北市土地2052平方公里，人口將近398萬人，台北市土地只有272平方公里，人口約有268萬人，新北市應將新店溪以北，包括新店、汐止、深坑、瑞芳地區6鄉鎮劃分給台北市，基隆市也應併入台北市，讓台北市總土地面積達到900平方公里，重劃後新北市變成1300平方公里，雙北才會較為均衡，而台北市因有基隆港，才能進階國際級大都市「港市合一」目標。

不過，紀俊臣也說，行政區劃因不同設計，可能涉及修憲，進而影響立委選區變動，歷來《行政區劃法》立法最大的阻力就是來自立法院，原因就是立委擔心2020年前若選區變動，可能影響到多年經營的政治版圖，這也是為什麼行政區劃法「到現在連一讀都沒完成」。

(中國時報)