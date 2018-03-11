新聞透視－國土計畫涉開發利益 新百里侯必修

行政區域重劃與國土計畫牽涉人民權利義務，經常引發抗爭。（本報資料照片）

友善列印
中國時報

賴揆重要的行政區重劃疑似忌憚選舉年的敏感，讓國家迫切需要的心導管手術，被簡單化施打點滴，流於「人事職等調整」。儘管自此「行政區劃」與「國土計畫」可能分道揚鑣，但年底產生的新任百里侯，須扮演國土計畫重要推手。

賴揆執政的「台南經驗」令人印象深刻，雖然在台灣北中南東，大台南並不迫切需要行政區劃，但台南市國土計畫說明會，在將軍區公所爆發的翻桌抗議事件，賴揆理應印象深刻，衝突的原因就是北門、將軍、七股一帶，民眾擔心賴以養殖維生的溼地、鹽灘地被列為保育區將影響生計。

內政部今年5月前將公告實施「全國國土計畫」，地方政府依法將於2020年5月前公告實施所屬國土計畫，其中最關鍵的「國土功能分區」也將於2022年5月前公告實施。9合1選舉產生的新任縣市長任期4年，橫跨國土功能分區時程，必需熟悉轄下國土計畫，才能精準確認國土功能分區。

立法院2015年三讀通過國土計畫法後，內政部已在全國各地公開展覽「全國國土計畫草案」，這項被視為全國國土規畫最上位的法定計畫，將全國國土依資源特性，劃分為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」及「城鄉發展地區」等四個分區，更可細分為18種分類，每個分區分類的土地管制不同，不得任意變更。

像是被劃定為國土保育區，將意味不得進行開發；劃為農業發展區，則以確保糧食安全為原則；海洋資源地區，以資源永續利用為原則，基本上只有城鄉發展地區，才有機會進行開發。

換句話說，其中涉及的考量十分專業細密，群起爭霸的百里侯，在接手市政工作後，將沒有蜜月期、立即將面對2020年「公告直轄市、縣市國土計畫」及2022年公告「國土功能分區」，沒有一支專業的團隊，將無法負起重責，作好國土功能分區。

「全國國土計畫」目前由中央決定方向，地方訂定「縣市國土計畫」並決定土地功能分區配置。國土功能分區因涉及土地使用開發的高度利益，將成各方角力戰場，新任百里候手握大權，將影響成敗關鍵。

(中國時報)

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