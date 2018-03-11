徒法不足以自行 學者籲應重視公民參與

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中國時報
／台北報導

《行政區劃法》列立法院新會期優先法案，內政部次長花敬群日前表示，《行政區劃法》只是建立一套遊戲規則，沒有牽涉到實質區域劃分。學者強調，行政區若要重劃，必須重視公民參與、民眾諮商，「地方參與的程序正義是重點」，必須思考如何讓地方政府或人民的聲音被聽見。

學者認為，區域治理概念多年前已有相關法規，但「徒法不足以自行」，政府始終沒有太大動作，呼籲在考量國土計畫及行政區劃問題時，先釐清國發會角色，整合通盤規畫。

東吳大學政治學系副教授兼主任陳立剛說，多年前他曾幫內政部擬定區域治理相關條文，現行《地方制度法》中，對台灣區域治理規畫已有法令宣示，可惜的是「徒法不足以自行」，政府大部分只有開會，比較少對重大公共政策議題做籌備。

陳立剛說，國土計畫是國家戰略計畫，位處上位，也涵蓋台灣未來經濟發展、環境保育方面，但目前大多只重視土地功能使用的功能性規畫，沒有考量到各面向，且跟中位的區域治理以及行政區劃脫鉤。雖然國土計畫主管機關為內政部，但掌管國土發展通盤性規畫的機關是國發會，國土計畫應該考慮納入國發會、環保署等跨部會討論。

陳立剛也舉例，目前雙北市和桃園都有捷運工程規畫，這麼重大的公共運輸系統，難道需要三個縣市、三個捷運公司處理嗎？目前都會區整合雖有法規，卻沒達到預期效果，應該以區域性結合概念思考整合。

陳立剛表示，行政區重劃重要的是要有良順的區劃過程，必須思考如何讓地方政府或人民的聲音被聽見。

(中國時報)

新聞透視－國土計畫涉開發利益 … 阿輝伯挺柯 要民進黨卡認真咧

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