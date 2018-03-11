至少還有5人 遭狼教練染指

漫畫：徐振坤

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中國時報
／高雄報導

遭指控涉嫌性侵女選手的高市某國小體操教練雖矢口否認性侵，但除舉發者外，檢警已掌握5名受害人，其中1人願指控狼教練，其他人則因已有家庭或不想再揭痛苦傷痕而不願提告。法界人士說，狼教練可能會面臨高達30年的刑責。

顧慮家庭不願提告

已啟動性平調查的教育局指出，今年1月23日接獲被害人親屬代為陳情後，立即連繫受害人出面具體說明，指稱該體操教練疑對體操隊學生性侵，發生時間約在1996年至2006年間，遭教練於其家中、體操館、汽車旅館等處多次性侵。

不過，針對臉書《爆料公社》上陳述內容，經詢問被害人，並非都是其親身遭遇，研判是綜合多名受害人的說法。

教育局說，被害人於1996年間就讀國中時遭到侵害，持續長達約10年，至於《爆料公社》上所揭露的診所就醫證明，確實為被害人當時就診紀錄，上面記錄的陪同師長就是該名教練。

教練矢口否認性侵

目前被要求請假接受調查的教練，都以時間久遠、不復記憶為由，否認性侵。檢警初步掌握至少有5名受害人，都是在12、13歲時被教練侵犯，受害人目前均已成年結婚，因此，在傳喚說明時的態度各有不同。

退休法官、現任律師趙家光表示，被害人開始遭性侵時，仍未滿14歲，這名教練就觸犯刑法加重強制性交罪，至少判7年以上，最重可達15年；若已滿14歲，也可判10年以下；至於多次強制性侵，雖須依一罪一罰，但審理後可能合併科處，最多可達30年有期徒刑。

陳菊籲受害人出面

市長陳菊聞訊震驚、震怒，指示絕不姑息校園性侵事件發生，呼籲受害人勇於出面，將給予完全的保護與支持，教育局會全力協助檢警調查。

教育局指出，目前不僅暫停該名教練職務，同時嚴禁他進入校園、再接近任何選手。據悉，該名教練是1991年3月起在國小服務至今，在體操界頗具盛名，求學期間曾在大專運動會體操賽囊括多面金牌。過去還曾因獲獎無數而獲高雄市政府表揚，受害人的指控，震驚教育界與體操界。

(中國時報)

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