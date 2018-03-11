「他濫用我的信任，侵犯我的身體」

2018年03月11日 01:18 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

2012年倫敦奧運團體賽金牌得主瑪羅妮控訴遭隊醫納薩爾猥褻、性侵長達7年，直到2016年她離開體操界才結束噩夢。（美聯社）

國內傳出體操教練性侵女選手事件，讓人想起美國國家體操隊前隊醫納薩爾涉嫌性侵、猥褻多名女選手，最近被法院判處最高175年徒刑一事。

然而，這起轟動體壇的醜聞並未告一段落，出面指證納薩爾的受害人已從150多人暴增至逾265人。美國體操青少年隊前成員、現為密西根大學體操選手摩爾（Jacob Moore）日前指控，納薩爾兩年前為其治療肩傷時猥褻他，摩爾也是第一位站出來的男性受害者。

摩爾控訴，2016年納薩爾為其治療肩傷期間拉下他的褲子，並將肩部的針灸插他的恥骨區和生殖器周圍。隨後，這位隊醫還向在場的一名年輕女子體操選手暴露其生殖器。

今年1月，在長達7天的量刑聽證會上，156名年輕女性陸續在法庭上聲淚俱下公開指證納薩爾的罪行，其中包括奧運金牌得主芮斯曼（Aly Raisman）和瑪羅妮（McKayla Maroney）。曝光的細節令人感到震驚。

納薩爾在長達幾十年的行醫生涯中，一直以「醫學治療」為幌子性侵100多名女性，受害者幾乎都是未成年，有的只有6歲。

2012年倫敦奧運團體賽金牌得主瑪羅妮控訴，從13歲入選國家代表隊開始遭納薩爾猥褻和性侵，直到2016年因個人健康因素離開體操界，才結束長達7年噩夢。她寫信向法官控訴：「納薩爾不是醫生，他過去是、現在是、以後也會是猥褻兒童犯，他是披著人皮的惡魔，濫用我對他的信任，侵犯我的身體，在我的心裡留下無法復原的傷痕。他應該在牢裡度過餘生。」

瑪羅妮指出，納薩爾每次猥褻她，都以「必要的治療」當藉口。美國女子體操隊2011年到日本參加世錦賽時，納薩爾還讓她服用安眠藥再性侵她。她自己是受到好萊塢女星啟發，才決定將這一切公諸於世。

奧運體操小天后拜爾斯（Simone Biles）也曾遭納薩爾性侵。她推文說：「長久以來，我自問『我太天真了嗎？是我的錯嗎？』現在我知道問題的答案了。不是，不是，這不是我的錯。不，我不會也不該背負屬於納薩爾、美國體操協會和其他人的罪惡感。」

(中國時報)