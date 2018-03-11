新聞透視－向隱忍說不 把惡狼揪出來

2018年03月11日 01:18 中國時報 張孝義 、 王己由

「Me Too」反性侵運動，從美國好萊塢開始，在世界各地風起雲湧，不少隱藏各界的性侵犯罪被害人，受此鼓舞出面指控，不少案例都是陳年舊案，顯示性侵犯罪的黑數大得嚇人，為了讓色狼能繩之以法，性侵案的被害人除應向心魔說不，勇敢站出來揭發，縱使因時效完成，法律不能制裁，也要讓色狼接受社會道德制裁。

美國影壇知名製片家哈維溫斯坦性侵多名女星事件引起的「反性侵」Me Too運動，在歐美社會引起廣大迴響，這股風氣蔓延到亞洲，南韓男藝人趙敏基就被揭發，曾在執教的母校清州大學性侵女學生，結果羞愧自殺身亡；南韓下屆總統熱門人選、忠清南道知事安熙正，也被爆出性侵女祕書4次而道歉下台，這股方興未艾的的Me Too運動，還不知會掀起多少性侵醜聞風暴，但無一例外的是，這些被害人當初受到侵害的當下，無論何種原因都選擇隱忍。

不管社會性觀念如何開放，性的自主權不容侵犯，發生性行為的意願須受到尊重，這是放諸四海都被認同的定理。不管年紀大小、不論何種身分地位都應受到同等保護，特別是身心靈都已嚴重受創下的性侵害案被害人，還要忍受社會異樣眼光，實在不該遭受這樣境遇，讓性侵惡狼逍遙法外，唯有勇敢站出來面對，揭發惡行，才能讓自己未來的生活重現光明。

無論性侵案的被害人是否甫遭侵害或歷時已久，都該出面指控揭發，讓還在法律追訴範圍的色狼被法律制裁，擔負該負的罪責，才不會成為自己一輩子的夢魘。即使惡狼僥倖逃過法律追訴時效，社會氛圍的道德力量依舊存在，譴責、圍剿讓其不能為所欲為，女作家之死的案例，就是讓色狼身敗名裂的見證。

(中國時報)