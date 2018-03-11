延長性侵追訴期 立委態度保留

2018年03月11日 01:18 中國時報 張孝義 、 王己由 、 陳彥宇 、 鄭舲 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄1名被害人自爆被體操教練性侵，曾任法務部檢察司副司長的「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英說，性侵案被害人要能提起勇氣出面揭發並報案，才能讓檢警蒐集足夠明確的證據，將色狼繩之以法。

何俊英說，依當事人自己的說法，受害時間持續長達10年，時效是從行為終了起算，故本案時效並未完成，可依法追訴。

何俊英指出，很多被害人會因受侵害產生「嚴重的羞恥感」，製作筆錄時會喚起受害經過，回憶受苦經驗，甚至催眠自己「沒有發生那件事，是一場夢」。

他強調，追訴時效並不是問題所在，性侵犯罪態樣很多，刑法只能就刑度來規範追訴權，重點是被害人拖的時間愈長，現場重建愈困難，記憶也愈模糊，採證絕對不如案發當時明確。

此案引發輿論譁然，更掀起檢討性侵犯追訴期聲浪。對此，朝野立委持保留態度，認為是否修法仍有討論空間。

國民黨團書記長李彥秀指出，為避免性侵案被害人長期受害，對於兒童青少年身體自主、保護等相關教育及宣導，還有健全被害人第一時間求助管道，才是政府應該努力的工作。

綠委蔡易餘說，法律要面對各種社會狀態，能藉由公聽會討論，何種型態的犯罪應取消追訴期，「但這種東西不能民粹。」

綠委何欣純指出，行政院修法取消追訴期的意義，是為了讓劉邦友、彭婉如等重大命案可以無限期追訴，讓未來有機會能破案，與性侵罪的意義有些不同。

藍委林為洲則說，很多被害人遭受性侵時年紀都很小，也許適度延長追訴期並非壞事。

(中國時報)