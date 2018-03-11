父母多觀察 救孩子脫離險境

2018年03月11日 01:18 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

高雄市驚傳體操教練性侵女選手！而依據婦團統計數據，權勢性侵案約佔整體性侵案的6分之1，專家指出，這類案件層出不窮，受害者多半迫於兩造之間權勢不對等而隱忍，除了性平教育要加強外，家長也要更關心孩子的狀況，愈緊密的親子互動，愈有機會在當下發現異狀，解救孩子於水火之中。

根據現代婦女基金會統計，2014年至2016年該基金會服務過的761件性侵害案件中，權勢性侵就有129件，占整體案件的近6分之1，觀察兩造關係，親屬家人比例最高、達40％，其次為職場關係、占35％，師生關係也有5％，其餘關係則占20％。

經分析權勢性侵的兩造年齡發現，平均年齡差距22歲，高達50.4％的加害者比被害者年長16歲以上，有14％加害者年齡較被害者長30歲以上，顯示權勢性侵當中存在嚴重的年齡落差，導致加害人可能利用被害人的無知、設計、哄騙，引導進不容易察覺的陷阱之內，想脫身為時已晚。

現代婦女基金會執行長范國勇指出，權勢性侵的問題，往往在於兩造之間的權力不對等，像是體操選手的訓練過程中，教練扮演的通常是權威角色，一旦對孩子有所企圖，其實孩子多半會因為害怕而不敢拒絕，經過一段時間，甚至到長大後，理解事情不對勁才會申訴舉發，這也是為何此類事件總是經過長時間的沉澱才會被爆發出來，但傷害已經造成。

要避免憾事再度發生，除了加強在性平教育上的宣導，鼓勵孩子勇敢說不外，范國勇建議，像體操此類訓練內容，教練和選手的互動相當密集，有時為了矯正選手姿勢，會有許多肢體接觸，父母除了接送小孩上下課外，更可留在現場觀察教練和孩子的互動，甚至打聽一下教練的狀況。

此外，范國勇認為，父母更在當中也扮演了相當重要的角色，平時要多關心孩子的練習情形，和孩子互動緊密，時常溝通，當孩子出現異狀，如情緒低落，甚至一聽到某些人的名字就會有些抗拒的情形等，自然能從生活中察覺蛛絲馬跡，進而發現問題癥結。

(中國時報)