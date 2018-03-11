阿輝伯挺柯 要民進黨卡認真咧

2018年03月11日 01:18 中國時報 柯伶穎 、 曾薏蘋 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

民進黨是否要繼續與台北市長柯文哲合作，引爆綠營矛盾。前天公開支持柯文哲的前總統李登輝，昨被問到這樣做會不會讓民進黨尷尬？結果，李登輝直爽地說，「沒關係，讓民進黨尷尬才好，卡認真咧，都沒認真啊！」面對李登輝表態力挺，是否可安撫綠營基層？柯文哲本人回應：「多少會吧」。

直爽稱讚 市長做得好

綠營民代近期不斷對外表示黨內「反柯」聲浪擴大，呼籲黨中央在北市要與柯分手，自推人選。面對民進黨要如何處理與柯的關係，前天晚間李登輝受訪時反問「民進黨咁有人？」還說醫生出身的柯文哲，能把北市治理成這樣，「我感覺不錯」，「他的支持度有56％，不輸任何人，應該一起支持他。」

昨天，李登輝出席「台灣聯合國協進會」會員大會活動時，又被追問「您昨天說支持柯文哲……」結果問題還沒問完，李登輝就直說「對啊！」

當媒體又問，前天的挺柯說法會不會讓民進黨很尷尬？結果，李登輝更明確地說，「沒關係，讓他們（民進黨）尷尬才好，卡認真咧，都沒認真啊！對不對？」他也強調，應該要支持、要做的事情，「（柯文哲）市長做得不錯啊！對不對？」

民進黨咁有人 柯閃躲

面對李登輝表態支持，昨柯文哲出席北市創新實驗教育博覽會時回應，李登輝是他看過的政治人物裡面，書讀最多、最有哲學基礎的人，在台灣政壇上，不管是支持或反對他，都會承認他是很厲害的角色。

而在有了李登輝的相挺後，是否多少可安撫綠營基層？柯P聽到問題後，停頓了一下才回「多少吧」。

但當媒體追問如何看待李登輝質疑「民進黨咁有人？」柯文哲警覺到問題的敏感，不斷閃躲，轉移焦點問起身旁的記者感冒如何了，還一度笑稱「想掐死」提問的記者；最後才四兩撥千金說「這題目很難回答」。

姚強調 老先生誤會了

對於在綠營頗有號召力的李登輝挺柯，已表態參選北市長的綠委姚文智回應，民進黨是「還沒有提名」，不是「沒有人選」，所以老先生可能誤會了；而且，老先生的意思應該是「如果民進黨沒提名人，他只好做出這個選擇」，未來會找時間拜訪李登輝。

此外，針對有民調指出，若民進黨不推人，柯文哲和國民黨的丁守中民調會越來越近，姚文智強調，民進黨只要確定提名，現在「寄放」在柯市長那裡的民調就會回籠；而在藍綠歸隊之下，就會是三足鼎立的選舉，民進黨只要團結就會勝利。他說，這樣的民調其實沒什麼變化，最大關鍵在提名，阿輝伯的誤會應該也是源自於此。

(中國時報)