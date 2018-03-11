莫等老李挺 國民黨應主動挺柯P

2018年03月11日 01:18 中國時報 張立勳 、 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長初選12日公告，14至16日領表、登記，目前有意爭取提名者眾，不過，藍營基層認為缺乏亮眼戰將，外傳黨中央將在初選民調後，若所有人的民調支持度都未達3成，考慮徵召立委蔣萬安出征，但此說被國民黨組發會主委李哲華駁斥。此外，看到老李挺柯P，讓民進黨難堪，不具名藍營人士說，與其讓阿輝伯挺柯P，不如藍營宣布挺柯P，與柯P結盟，對雙方更有利。

有意爭取國民黨提名參選台北市長者眾多，除前立委丁守中、行政院前發言人鄭麗文，還包括陸委會前副主委張顯耀、前立委孫大千及台北市議員鍾小平。另外，同屬泛藍的台大教授李錫錕，與前北市副市長邱文祥同樣動作頻頻，雖未鬆口，但都成立媒體聯絡群組。

但藍營基層有聲音認為，現在浮出檯面的人選都沒亮點，戰鬥力恐無法拚過柯P；因此，藍營已出現兩種說法，一是黨中央在初選民調出爐後，若所有人支持度都未達3成，就徵召已宣布不選市長的藍委蔣萬安。

不過對這說法，李哲華強調，倘若有2人以上參加初選，屆時支持度會分散，怎可能要求民調超過30％？國民黨不可能設置這樣的規定，「就算是民進黨應該也沒辦法」。

另一說就是，與其無法與柯P競爭，不如學民進黨模式，國民黨就直接與柯P商談結盟。不具名藍營人士指出，柯P不少論述、尤其兩岸與藍營不謀而合，且台北市民藍大於綠，未來柯P更上一層樓不是不可能，與其打完全沒把握的仗，不如主動求和，宣布挺柯P，如此對國民黨來說也不是壞事，甚至會有更高的支持度。

(中國時報)