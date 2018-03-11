總統放任統獨對立 太沒責任

2018年03月11日 01:18 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

台灣統獨對立衝突日趨嚴重，前總統李登輝昨天參加「台灣聯合國協進會會員大會」致詞時表示，任何台灣的國家領導人，放任或是製造統獨對立，都是極不負責任的行為。

李登輝昨出席「台灣聯合國協進會會員大會」前，被媒體問到大陸最近的惠台政策，就是想要把台灣人才吸走，會不會憂心台灣的未來？李登輝說，政府態度要更清楚，以前他做總統時，「都沒在怕半項」，要當主席、當總統的人，這些事都應該要好好處理。

李登輝強調，坐實黑社會、反對台灣自由化，一大堆的人現在還在台灣搞，針對這些人，政府態度應該更堅強一點。不然，以台灣的名字，台灣的自由化、民主化，是沒辦法維持的，對不對？「要做台灣的領導者，這樣的勇氣應該要有」。

李登輝致詞時表示，除了國際封殺手段，中國對台灣的統戰方式，很明顯地，在這幾年刻意栽培統派人士、黑道團體；利用這些人激發統獨對立、破壞社會秩序。同時用讓利政策，掏空台灣的人才與經濟競爭力。這是台灣必須要面對的迫切危機。

李登輝表示，任何台灣的國家領導人，放任或是製造統獨對立，都是極不負責任的行為；務必要從虛幻的大中國思想跳脫出來，其結果就是，擁有主體性的「台灣認同」這種新典範自然浮現。

李登輝強調，不要用先來後到台灣的年代，當作是不是台灣人的判斷標準。

他說，新時代台灣人的定義標準很明確，就是愛台灣這塊土地、以台灣為優先、認同民主價值，就是新時代的台灣人，未來要能夠以台灣之名而「存在」，才是唯一重點。

(中國時報)