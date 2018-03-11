總統放任統獨對立 太沒責任

慈湖陵寢遭潑漆後，立委蔣萬安及父親蔣孝嚴昨前往慈湖謁陵。事後蔣萬安在臉書表示，台灣是充滿包容和相互理解的社會，只有社會和諧，台灣才能真正大步往前邁進。（文：賴佑維 圖：蔣萬安辦公室提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

台灣統獨對立衝突日趨嚴重，前總統李登輝昨天參加「台灣聯合國協進會會員大會」致詞時表示，任何台灣的國家領導人，放任或是製造統獨對立，都是極不負責任的行為。

李登輝昨出席「台灣聯合國協進會會員大會」前，被媒體問到大陸最近的惠台政策，就是想要把台灣人才吸走，會不會憂心台灣的未來？李登輝說，政府態度要更清楚，以前他做總統時，「都沒在怕半項」，要當主席、當總統的人，這些事都應該要好好處理。

李登輝強調，坐實黑社會、反對台灣自由化，一大堆的人現在還在台灣搞，針對這些人，政府態度應該更堅強一點。不然，以台灣的名字，台灣的自由化、民主化，是沒辦法維持的，對不對？「要做台灣的領導者，這樣的勇氣應該要有」。

李登輝致詞時表示，除了國際封殺手段，中國對台灣的統戰方式，很明顯地，在這幾年刻意栽培統派人士、黑道團體；利用這些人激發統獨對立、破壞社會秩序。同時用讓利政策，掏空台灣的人才與經濟競爭力。這是台灣必須要面對的迫切危機。

李登輝表示，任何台灣的國家領導人，放任或是製造統獨對立，都是極不負責任的行為；務必要從虛幻的大中國思想跳脫出來，其結果就是，擁有主體性的「台灣認同」這種新典範自然浮現。

李登輝強調，不要用先來後到台灣的年代，當作是不是台灣人的判斷標準。

他說，新時代台灣人的定義標準很明確，就是愛台灣這塊土地、以台灣為優先、認同民主價值，就是新時代的台灣人，未來要能夠以台灣之名而「存在」，才是唯一重點。

(中國時報)

莫等老李挺 國民黨應主動挺柯P 新聞透視—二分法詮釋統獨 一樣不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。