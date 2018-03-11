新聞透視—二分法詮釋統獨 一樣不負責任

2018年03月11日 01:18 中國時報 曾薏蘋

李登輝說，「任何台灣的國家領導人放任或製造統獨對立，都是極不負責任」，其實，放任把「獨」視為台獨、「統」就一定是大陸扶植來做二分法的詮釋，一樣是不負責任的。

不論統派與獨派都自有一套論述，雖然有些團體背後確實受到扶植，但也不能一竿子打翻一條船，不少台灣人民，是發自內心賦予國家認同不同的定位與立場。

例如台灣在國際地位受到打壓，確實傷了不少在這塊土地出生成長的台灣人，深刻體會到一個明確的國家定位是何等重要，因此，有人希望能擺脫對岸在國際上的箝制，這些想法當然可以理解。

但是也有台灣民眾看到大陸崛起，及兩岸密不可分的經貿、文化等關係，大陸與台灣之間很難擺脫彼此，因此反對以激化方式取代兩岸溫和的互動模式，希望擺脫敏感政治議題，尋求共榮。

再加上台灣這塊土地，確實有不少人來自對岸血緣，還有不能抹滅當初來台灣的那群大陸人留下的貢獻，就像現在也有很多台灣人，對日本存有特殊情感。因此歷史的糾葛，就牽出一條條無法切斷及改變的事實。

然而，這群懷抱大中國思想的人，很多也是來自自己的想法、情感，甚至現實需求的考量，但不代表這群人就不愛自己生長的台灣，也不是來自對岸扶植、滲透而來。他們並非屬於一黨一派，而是出於基本道義。

李登輝說，大陸對台灣的統戰方式，很明顯地，在這幾年刻意栽培統派人士、黑道團體；利用這些人激發統獨對立、破壞社會秩序。相信李前總統的說法，只是在指特定人士，否則這席話，必然將激發更嚴重的對立，無助化解紛爭。

(中國時報)