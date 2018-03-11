蘇起：陸加強對台和統 緩解武統壓力

2018年03月11日 01:18 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

中國大陸正值兩會期間，各國關注大陸情勢最新發展，中華民國國際關係學會昨天舉行「大陸兩會之後的美中台關係」座談會，前國安會祕書長蘇起指出，美中台之間的主軸是美中關係，兩岸、美台、台日均為其附屬，美中在充分溝通之前，大陸不會武統台灣，但會加強「促進和統」，以緩和內部上升中的武統壓力。

蘇起說，正由於美中關係的重要，台灣跟大陸兩邊都是面向美國，斜著眼睛看對方，而這個轉向大陸從去年就開始布局，人手已經陸續到位，而台灣則是蔡總統最近一波國安布局才到位，大陸領先我們大半年的時間。

他表示，儘管大陸贏得先手，卻仍受制於美國內部混亂，苦於找不到可以說了算的對象；至於台灣，則是苦於找不到夠分量的對話對象，大陸見得到的人台灣都見不到。

亞太和平研究基金會首席顧問、淡江大學榮譽教授趙春山附和說，鄧小平講過「只要自己的事情做好，對美國工作做好，台灣問題就迎刃而解。」現在大陸的做法就符合這情況。大陸現在是戰略上極度重視台灣，戰術上藐視台灣，從惠台31項措施、M503航線，一切都是他說了算。

政大外交系教授朱新民表示，大陸在馬時代強調和平，但嘴上不講統一，現在則是清清楚楚高舉和平統一，並與中華民族偉大復興掛鉤，和平統一是「操之在己」，而促進和平統一的行動，更是直接面對台灣民眾。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正也說，江澤民說過「台灣問題早解決比晚解決好」，習近平也說過「台灣問題不可以一代一代拖下去」。武統的壓力在中國大陸一直被壓抑，雖然我們一直維持事實上的獨立，但大陸追求實質統一的力道卻是更強。

至於美國總統川普即將簽署的《台灣旅行法》，被視為台美關係的重大突破，黃介正卻警示，美國行政部門針對《台旅法》實踐的力道應該不會太強，反而是我們的媒體或民意機關，可能會就此質詢官員，到底我們因為《台灣旅行法》而做了什麼？最後壓力反而落在我方政府身上。「如何不引發北京的連鎖壓力，又要讓美台關係更精進，是考驗政府的一大難題。」

蘇起則認為，《台旅法》其實不如媒體上呈現的這麼強硬，法案文字寫到我們官員去美國不是用Visit（訪問），而是用Enter（進入），其實馬政府、扁政府時代就時常進入美國了。

蘇起說，另方面雖鼓勵美國官員到台灣，但其實李登輝末期就有部長級官員來過台灣，2015年也有派過國務院助理國務卿芮福金來台，假設今年AIT新辦公室落成，或是美台軍事論壇，美國派的官員層級超過助理國務卿，那就是突破，但以目前氣氛來看，若成真的話，大陸反應會很強烈。

(中國時報)