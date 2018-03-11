胃塞滿塑膠袋 虎鯨回天乏術

2018年03月11日 01:18 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

擱淺高雄港受困的小虎鯨獲救卻宣告不治，身軀最瘦小的母小虎鯨解剖發現，胃裡竟有18個塑膠袋。（成大海洋生物及鯨豚研究中心提供）

「人類對不起你們！」成大海洋生物及鯨豚研究中心前主任、教授王建平6日接獲高雄港有小虎鯨擱淺迷航，前往馳援，9日終於成功搶救3隻，但都已奄奄一息且瘦到皮包骨，救治數小時仍宣告不治，解剖後驚見身軀最瘦小的母虎鯨胃裡竟有18個塑膠袋，「整個胃塞滿塑膠袋，很餓卻吃不下」。王建平憂心地說，海洋環境一年比一年糟，人類卻渾然不覺。

胃裡垃圾 每次看都震撼

被譽為「鯨豚守護者」的王建平說，長年投入救援鯨豚，這幾年目睹無數人類製造的垃圾塞滿鯨豚的胃，儘管這次不是頭一回看見鯨魚胃裡塞滿垃圾，但每看一次都是震撼；他說，6日到高雄港救援3隻受困小虎鯨，但抵達前7隻小虎鯨、1隻瑞氏海豚早已死亡，來不及搶救。

這起救援難度不低，搶救進入第2回合才成功。成大海洋生物及鯨豚研究中心指出，礙於小虎鯨精疲力盡，6日救援原希望能引導牠們出海，但寒流來襲氣溫驟降，在鯨豚專家建議下，9日再度馳援。

動員60人 救援功敗垂成

救援團隊9日找來嘉義縣救難協會、台灣水上摩托車協會南區車隊、嘉義市救難協會共同誘趕小虎鯨，屏東專業捕龍膽石斑魚團隊牽網、屏東威鯨救難協會負責水下作業、海豚工作室協助抱魚入擔架，動員60餘人，總算完成圍捕，並送至成大鯨豚中心搶救站救治。

當奄奄一息的小虎鯨被帶上岸時，現場沒有人覺得喜悅，因為小虎鯨身軀孱弱，所有人都直覺認為「恐怕又是人類惹的禍」！果不其然，解剖死亡小虎鯨後發現殘忍事實，「胃裡滿滿的垃圾，看了真的很心痛！」

王建平說，3隻小虎鯨分別為1公、2母，其中最瘦的母虎鯨胃裡拖出黑黑一團物體，眾人越拉越心酸，因為竟然是18個塑膠袋，「胃裡塞滿一層又一層的塑膠袋，這幾年一直呼籲人類少用塑膠袋，但平均每年都有1、2次目睹鯨豚胃裡裝滿塑膠袋。」

塑膠垃圾 造成生態危機

公虎鯨睪丸附近有寄生蟲、肺臟化膿、胃部有潮紅，沒有內容物；另1隻母虎鯨胃裡也同樣發現塑膠包裝袋及其他不明物體，還有嚴重胃潰瘍。

「不少專家都提出海洋正面臨塑膠垃圾的生態危機，但人類往往無感。」王建平說，深刻感覺海洋環境變得越來越糟糕，「除了惋惜痛心鯨豚被人類所害，我們應該要更深切反省！」

(中國時報)