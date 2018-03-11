食物鏈改變 最終人類受害

成大海洋生物及鯨豚研究中心前主任、教授王建平。（成大海洋生物及鯨豚研究中心提供）

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中國時報
／台南報導

近年來，國際關於鯨豚誤食垃圾死亡案例逐年攀升，成大海洋生物及鯨豚研究中心前主任、教授王建平表示，鯨豚之死帶給人類最大的警訊就是海洋環境變差，鯨魚是海洋生物中最高階的食物鏈，若鯨魚數量減少，會引起海洋中下層食物鏈改變，對海洋生態產生影響；有12年海洋廢棄物監測經驗的台南社大晁瑞光更提醒，減塑議題不容再漠視，否則，受害的是人類自己。

王建平表示，雖然自己並未統計鯨豚誤食垃圾的死亡數量，不過，國外報告數字的確有攀升。他說明，鯨魚是海洋生物中最高階的食物鏈，若鯨魚數量減少，會引起海洋中下層食物鏈的改變。

王建平表示，成大海洋生物及鯨豚研究中心迄今共搶救過60隻鯨豚，平均每年搶救5、6隻鯨豚中，有1至2隻鯨豚都是因誤食海洋垃圾死亡，其中，又以吃到塑膠袋最多，過去曾發現抹香鯨、領航鯨腹內都有大量塑膠袋，偶爾也會有鯨豚因吃到不明碎片而死亡的案例。

王建平表示，鯨豚活活餓死已非頭一遭，「陸上垃圾還有清潔隊處理，但海上沒有，人類應該少用塑膠袋，至少不要到處亂丟」。成大海洋生物及鯨豚研究中心將3隻小虎鯨解剖照公布在臉書，網友紛紛留言「人類才是最該絕種的」、「拜託大家減塑」。

長期監測海洋廢棄物的台南社大老師晁瑞光表示，根據12年來統計，在台灣海岸發現的塑膠袋與吸管明顯變多，不只大型的鯨豚誤食受害，小型如海龜、魚等動物肚內也發現有吸管或微粒等。

晁瑞光表示，海洋生物吸附海水中有機汙染物，包括農藥，最後會因捕撈回到人類身上，最終受害的還是人類，他呼籲，環保署應確實在賣場執行稽察，大眾也應主動少用塑膠袋或提高重複使用率，更不要亂丟，因為塑膠袋會隨著雨水沖到河川，再流到大海，在海中飄浮形狀跟海草、水母很像，造成海洋生物誤食而死。

(中國時報)

胃塞滿塑膠袋 虎鯨回天乏術 擴大限塑 守護海洋第一步

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