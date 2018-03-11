原住民少活9年 龍應台汗顏

2018年03月11日 04:10 中國時報 李怡芸 、 潘建志 ／綜合報導 ／綜合報導

龍應台10日在臉書上披露與前總統馬英九走訪大武山部落的點滴，有感於山地原住民醫療資源不足，平均餘命較台灣整體少了9年，不禁感慨：「身為漢人，我汗顏。」

龍應台受訪時則強調，這樣的議題看似衛福部、原民會等專責機構的責任，但重點應該是「政府每個部門都應把原住民放在心裡。」

龍應台強調：「法國人常說他們有44個文化部，意指44個部會都以文化為基底。」她期許台灣在整體施政上，對原住民議題也有同樣的整體性目標。但她也提出，「即便有高貴理想，怎麼做？仍是課題。」

施政重點 把原民放心裡

龍應台連日在臉書PO出與馬英九「失業陣線聯盟」的照片，包括兩人在屏東菜市場水果攤叫賣造成民眾圍觀奇景；這次又PO出兩人到部落體驗的歷程，同樣引起熱烈討論。

儘管3歲的小女孩衝著馬前總統給了個爛漫的開懷大笑，大後部落90歲的老媽媽親切地握著馬英九的手，一切看似溫馨，但龍應台仍點出原住民醫療資源不足、壽命較台灣平均年齡幾乎少了9年等問題。

「從3歲到90歲，是一條筆直的路吧？2004年，當台灣人的平均餘命是76.95歲的時候，原住民平均餘命是68.14歲，相差8.81歲。到了2014年，全體國民達到79.84歲時，原住民是71.06歲，差距8.24歲。」

虎頭蜂一螫 會死在山裡

「10年的時間，從8.81進步到8.24。原住民比全體國民少活幾乎9年，而山地原住民的壽命比平地族人又更短。」她感嘆，原住民平均餘命比全體國民少活幾乎9年，醫療資源不足，虎頭蜂一螫都會死在山林裡，「身為漢人，我汗顏。」

「展開在這個可愛小女孩面前的人生道路，會是怎樣的呢？她的3歲到90歲，能和漢人『平等』嗎？」龍應台對於原住民朋友受到的「不平等」感到不捨。

龍應台在文化部長任內便曾持續關心原住民部落，她認為原住民偏鄉有不少「文化含金量」很高的潛力點，需要有關部門創造工藝品通路，組織設計、經營、財務專家輔導，為原鄉創造產值和就業機會，促進良性循環。

(中國時報)