走100公里沒大醫院 身體怎會好

山林守護隊甄選，背沙包測驗體能，原住民為了工作，不管寒風細雨及場地溼滑，還是拚了。（楊樹煌攝）

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中國時報
╱台北報導

前文化部長龍應台指出，台灣原住民平均餘命比全體國民少9年。原民會主委夷將·拔路兒表示，原住民居住地區偏遠導致交通建設不佳、車禍事故增加、醫療不足及從事勞力密集工作，這些都可能是平均餘命較短的原因，但近年來已經有逐步改善。

夷將·拔路兒分析，原住民投入的工作可能多屬於勞力密集，導致職災、意外死亡的機率增加，再加上偏遠地區交通建設不足，也可能促使車禍意外事故發生率偏高，這些都有可能是原住民平均餘命較短的原因。

夷將·拔路兒指出，原住民的敬老津貼從55歲就開始發放，比國民年金發放的老年年金整整早了10年；而原住民的平均餘命，其實逐年都有成長，這幾年也不斷強化醫療補助，像是18歲以下，55歲以上無業原住民，就會補助健保費。

「龍應台現在才知道，真是了不起。」前原民台長馬耀·比吼表示，從台東到屏東，將近100公里的距離，沒有一家大型醫院，「你覺得身體怎麼會好？」平均餘命較短的問題並非現在才發生，不解龍應台現在才關心這件事情的原因為何？

馬耀·比吼認為，原住民的轉型正義，政府不要只是掛在嘴邊當政治工具，歸還土地才是根本之道，唯有將私有地畫入傳統領域，讓歷史被看見，原住民重建自信心，在自己的土地上過自己想要的生活，幸福指數才會提高，才能過得健康快樂。

(中國時報)

原住民少活9年 龍應台汗顏 高死亡率原鄉 將介入防治

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