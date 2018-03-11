高死亡率原鄉 將介入防治

2018年03月11日 04:10 中國時報 倪浩倫 、 莊哲權 、 潘建志 ／綜合報導 ／綜合報導

原住民平均餘命比全體國民短，衛福部強調，已於去年成立跨單位工作小組，分析原鄉的發生事故傷害、慢性病、消化道癌等原因，最慢3個月內，會選2至3個高風險、高死亡率的原鄉試辦介入和個案追蹤，一旦有成效，即會擴展至其他原鄉。

衛福部國健署長王英偉說，原住民平均餘命低的議題已存在、討論多年，衛福部長陳時中去年在部內即成立跨單位工作小組，成員包含健保署、疾管署、國健署、照護司等多個單位，每個月會召開2次會議，由陳時中親自主持。

王英偉說，經分析原鄉的事故傷害、慢性病、消化道癌等資料，工作小組目前已有方向，由於不同地區、有不同的重點患病率，工作小組將於3個月內，挑選2至3個高風險原鄉進行試辦介入，包括健保署的山地離島地區醫療給付效益提升計畫（IDS計畫）、疾管署的結核病篩檢計畫、心口司的酒癮防治等，同時，也會深入原鄉進行生活衛教宣導，改善其不良的生活習慣。

事實上，影響原民健康的因素有很多，國衛院過去即有研究指出，原民痛風盛行率高，與原民痛風基因遺傳有關。

高雄榮總教研部主任、前台東醫院院長祝年豐說，據他長年在台東服務的觀察發現，多數原住民衛教觀念薄弱，常見有人血糖飆到400而不自覺（空腹血糖應低於100）、高血壓藥愛吃不吃的，也有人不知檳榔有害健康，認為「就像吃糖果」，飲食方面，也是只重「吃飽」、不重內容，長年吃醃製品、紅肉下來，罹患心血管疾病、癌症的風險增加，而他們的飲酒文化，也讓花東急診常見酒後騎車意外事件。

衛生福利部去年《原住民族平均餘命低》專題報告中即指出，2015年原住民零歲平均餘命較全體國民平均低8.34歲，族群間存在不小差異。屏東基督教醫院從創設之初就成立「山地巡迴醫療服務隊」，時至今日，仍積極以醫療及照護，守護原住民部落健康。

正在積極籌建南迴醫院的醫師徐超斌說，「原住民的生活如果未獲改善，即使多活10年，也只是多了10年的苦難」，他不在乎原住民的壽命問題，在乎的是生活與醫療品質的改善；他說，目前南迴醫院經費缺口尚缺1億元，天后張惠妹、天團五月天可能4月到台東力挺、開唱，相信對興建南迴醫院，有超強助力。

(中國時報)