台灣的愛 在柬埔寨發光

2018年03月11日 04:10 中國時報 李侑珊 ／柬埔寨報導 ／柬埔寨報導

柬埔寨社會貧富差距大，光是首都金邊的貧民窟，便超過50個，而位於市區的安東貧民窟，無水無電，居民僅以帆布、毛巾及木片，在充滿垃圾及汙水的環境中，搭建簡陋房屋居住，鄰近小學也缺乏教學資源，而不少台灣民眾主動認養當地孩童並捐贈物資，協助他們度過艱困的生活，也讓台灣的愛在柬埔寨發光。

有東方小巴黎之稱的金邊，雖被視為東協崛起的亮點城市，但在追求快速經濟發展的同時，部分貧窮居民的生存權也被剝奪。

安東貧民窟沒水沒電，在缺乏基礎建設的情況下，只能仰賴外來NGO組織協助，提供物資，但居住環境惡劣，並且不少孩子面臨父母離家、吸毒與販毒等問題，被迫停止就學，當地不少未成年女性都在成衣廠當女工。

柬埔寨女孩Mont Sreypov為安東貧民窟居民，由於爸爸、哥哥與姊姊皆染毒，16歲的她被迫中斷就學，在成衣廠打工已5年，月薪只有150元美金（約合新台幣4350元），只為照顧媽媽與年幼的弟弟、妹妹；當她被問起有什麼夢想想實現，她當下低頭落淚，無意再多談。

另一戶則是隔代教養家庭；65歲的外婆Prinh Sarom說，女兒與女婿4年前離家打工，就此音訊全無，只能靠她以撿拾回收維生，月均賺取美金17.5元，約合新台幣507元，養活4名外孫。

鄰近安東貧民窟Korkrokar小學，同樣缺乏物資，學童家庭也十分貧困，不少台灣民眾聞訊，主動與家扶基金會聯絡，認養當地孩童，並主動飛往柬埔寨探視，捐贈物資。

來自宜蘭的謝珮君，在科技業擔任工程師，從高中階段便養成小額慈善捐款的習慣，她說，由於工作時間太長，想全心投入志工服務並不容易，因此在經濟能力範圍內，資助可以幫忙的孩子，「我覺得自己的生活還可以，所以只要加薪或升遷，也就是心有餘力的時候，幫助需要幫助的人」，目前已在史瓦濟蘭、柬埔寨、越南與台灣認養4名孩童。

另一名來自桃園的曾金清已75歲，他與太太投入慈善工作已超過40年，長年投入教養院與養老院幫忙。他說，自己在28歲時病倒，並且也曾是低收入戶，過去曾受到外界的幫助，有感人生無常，且生命有限，「我只想要把握時間做，多回饋」，目前在台灣、柬埔寨、越南、吉爾吉斯等地認養共16名孩童。

(中國時報)