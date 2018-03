柬國貧童足球夢 家扶撐腰

2018年03月11日 04:10 中國時報 李侑珊 /柬埔寨報導 /柬埔寨報導

位於柬埔寨的奧多棉芷省,位於柬國西北部,鄰近泰國邊界,當地生活條件不理想,沒電沒水,在資源嚴重匱乏的情況下,民眾不具有謀生能力,更常見孩童輟學離鄉工作,為此家扶基金會在當地執行農業培訓計畫,指導家長學習農耕技術,更在當地學校打造足球方案,引領學童自我提升,並追逐夢想。

奧多棉芷省的DPC Trampang小學,是由當地的NGO組織Organization of the Development for the People of Cambodia創辦人Abrahamsimting Hang所創,但是因地處偏遠、資源匱乏,學校雖積極募款,資源僅足夠支付教師費用,學習教材、校服、課桌椅都不足,家長被迫需要離鄉工作,或是孩童必須協助增加經濟收入,導致學生輟學率居高不下。

家扶基金會自2016年4月開始認養該校小學孩童,並提供制服、教科書、文具用品等經費補助,並在當地執行「書箱方案」,提升閱讀興趣,以及「足球方案」,讓孩童從育樂中學習團隊合作及自我提升,另也展開「家長農業培訓」,協助家庭改善農業技能增加家庭收入。

15歲男童Cheam Visal說,他的夢想是成為一名足球員,起初並不獲家長支持,因其父母為收入不穩定的農民,而去年家扶在該校籌組足球隊,Visal報名加入,並位居前鋒的位置,另外也獲得免費的營養品和裝備,使他感到非常高興,夢想有一天能成為足球員。

另外一戶家庭,14歲男童Saroeun Moniaka,媽媽從事務農工作,在房子周圍種植馬鈴薯和蔬菜,每月收入卻不到美金200元,約合新台幣5800元,後來加入農業培訓班,收入提升至250美元,約合新台幣7250元。

