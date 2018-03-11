柬國貧童足球夢 家扶撐腰

2018年03月11日 04:10 中國時報 李侑珊 ／柬埔寨報導 ／柬埔寨報導

位於柬埔寨的奧多棉芷省，位於柬國西北部，鄰近泰國邊界，當地生活條件不理想，沒電沒水，在資源嚴重匱乏的情況下，民眾不具有謀生能力，更常見孩童輟學離鄉工作，為此家扶基金會在當地執行農業培訓計畫，指導家長學習農耕技術，更在當地學校打造足球方案，引領學童自我提升，並追逐夢想。

奧多棉芷省的DPC Trampang小學，是由當地的NGO組織Organization of the Development for the People of Cambodia創辦人Abrahamsimting Hang所創，但是因地處偏遠、資源匱乏，學校雖積極募款，資源僅足夠支付教師費用，學習教材、校服、課桌椅都不足，家長被迫需要離鄉工作，或是孩童必須協助增加經濟收入，導致學生輟學率居高不下。

家扶基金會自2016年4月開始認養該校小學孩童，並提供制服、教科書、文具用品等經費補助，並在當地執行「書箱方案」，提升閱讀興趣，以及「足球方案」，讓孩童從育樂中學習團隊合作及自我提升，另也展開「家長農業培訓」，協助家庭改善農業技能增加家庭收入。

15歲男童Cheam Visal說，他的夢想是成為一名足球員，起初並不獲家長支持，因其父母為收入不穩定的農民，而去年家扶在該校籌組足球隊，Visal報名加入，並位居前鋒的位置，另外也獲得免費的營養品和裝備，使他感到非常高興，夢想有一天能成為足球員。

另外一戶家庭，14歲男童Saroeun Moniaka，媽媽從事務農工作，在房子周圍種植馬鈴薯和蔬菜，每月收入卻不到美金200元，約合新台幣5800元，後來加入農業培訓班，收入提升至250美元，約合新台幣7250元。

(中國時報)