布拉諾花園 捷運宅698萬起

2018年03月11日 01:18 中國時報 張瑞傑 ／台北報導 ／台北報導

有「富人灣」之稱的紅樹林豪宅聚落，擁有獨特的自然資源與住居氛圍，佳晟建設托斯卡尼造鎮系列第九期「布拉諾花園」繼年前推出50戶限量優惠方案、廣受自住客熱烈迴響後，年後再追加優惠50戶，祭出買22至29坪2房、含平面車位送價值10萬元5大家電，總價698萬元起。

2房含車位送家電

托斯卡尼造鎮系列位於紅樹林路、坪頂路一帶，街廓完整、單純安寧的歐風住宅聚落；區內產品多規畫2~4房，總價帶適合小家庭首購、換屋族群，因此十分受到士林、北投、淡水等區域客青睞；該生活圈鄰近捷運綠山線G1A站，未來還有北側環河快速道路等交通建設利多，屆時生活機能將更加完整。

看好捷運綠山線將在2018年底完工議題，「布拉諾花園」最新一波限量50戶優惠方案、推出贈送5大家電，包括SONY 49吋液晶電視、HITACHI冰箱、洗衣機、除濕機以及大金空氣清淨機等、價值約10萬元；2房含車位不用700萬元就有機會成家。

布拉諾花園位坪頂路、近紅樹林路，避開中正東路二段車潮紛擾，居住環境清幽；社區距離捷運綠山線G1A站約280米，走路5分鐘內；全案基地面積1596坪，最大特色低建蔽率、雙中庭設計，在3層樓的高層落差中規畫近900坪綠地、300多坪垂直花園中庭，公共設施包括挑高6米迎賓大廳、兒童遊戲區、交誼廳、會議室、健身房、瑜珈教室等。

搭捷運走路5分鐘

全案規畫4棟地上11樓、地下4樓建築，共260戶住家，住宅棟距27米至42米；主力住家設計22~29坪的2房，每坪24至26萬元、採不二價銷售。建材配備部分，有KARAT衛浴、櫻花廚具、錦鋐氣密窗、永大電梯、防暴防火防盜鋼門搭配3合1電子鎖，以及24小時雲智慧保全系統、5合1乾燥暖風機、社區車道E-tag系統、FTTH光纖到府等。

(中國時報)