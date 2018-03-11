億元宅交易量 北市去年減14.5％

2018年03月11日 01:18 中國時報 張瑞傑 ／台北報導 ／台北報導

2017年億元宅交易頻傳，整體豪宅市場是否回溫?台灣房屋統計台北市近三年，總價億元以上的住宅大樓產品，發現2015年249件，2016年179件，2017年為153件，而平均單價從136.1萬修正到119.8萬，去年略增至122.8萬；平均總價從2億降至1.6億，去年略增回1.8億。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，2015年西華富邦交屋潮有81筆，因此億元交易量大，平均總價突破兩億，2016年房市轉空，高資產族保守，高總高單價產品跌幅約1~2成，2017年下半年交易有回溫跡象，且有4筆文華苑交易都在4.5~5.3億之間，讓平均總價和坪數都比去年增加，單價成長2.5%，不過交易量還是比2015年少96筆，量縮38.6%，比2016年也量減14.5％！

進一步觀察億元以上大樓的單價分布狀況，單價百萬以上的億元大樓交易量和前年相較，也是呈現腰斬，僅剩116筆，而單價百萬以下的佔比，從2015年的14.5%，隔年增至30.2％，去年也佔了24.2％。

一般豪宅定義除了總價破億，坪數破百，單價也多在百萬以上，然而市場價修，高總價宅首當其衝，過去成交單價在100~130萬之間的豪宅，都有跌破百萬記錄，包括台北一號院，101年預售時期15樓單價122萬，不過2017年10月19樓單價以98萬成交；天母豪宅天墅，過去單價最高116.9萬， 2017年最低單價91.4萬，平均價修都在兩成左右。

張旭嵐分析，過去億元豪宅，地段多在經典蛋黃區大安或信義區，不過近兩年的億元宅是集中在中山、內湖一帶。

(中國時報)