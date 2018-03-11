裕隆協助新店推動企業防災

新店區公所及裕隆集團推動企業防災，舉行備忘錄簽署記者會。（本報資料照）

友善列印
中國時報
台北訊

裕隆集團與公所共同推動「107年度新北市新店區塗潭里土石流自主防災社區推動計畫」，未來將捐出10萬元基金、並提供5人座、7人座汽車共4輛、協助強化防災運輸能量，提升里民災害自救能力、並達到拋磚引玉的效果。

裕隆集團長期以來致力推動友善環境與在地回饋鄉里之企業社會責任，有感於全球暖化造成的極端氣候環境問題，屢屢造成災情，希望不能只是災後的復原，期許能做到災前的預防，在此期望下，裕隆集團旗下裕隆建設、裕豐管家與納智捷汽車率先與新店區公所合作，建立公、私部門的資源的夥伴關係，提供車輛進行災前安全撤離及災後協助物資運送，甚至加入新店區土石流自主防災社區的推廣及推動。

新店區長林煌源表示，整合共享公私部門的資源，提升防災能量，將是防災工作未來努力的目標。本次與在地企業裕隆集團合作，建立防災夥伴關係，除共同推動「新北市新店區塗潭里土石流自主防災社區」，落實防災知識與技能於在地民眾外，更借重裕隆企業專才，在未來災防階段，可提供企業集團自有車輛，協助物資、人員等運送，儘速恢復原有生活環境，讓民眾能安心放心，更期盼透過本次合作模式能拋磚引玉，吸引更多企業加入防災工作的行列。

(中國時報)

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