杜鵑花開 台大要管

台大杜鵑花節10日開幕，赴台大參加系所博覽會的高中生和民眾都徜徉在杜鵑花海中。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

台大杜鵑花節昨日開幕，台大代理校長郭大維、台師大校長吳正己、台科大校長廖慶榮等3位「國立台灣大學系統」校長聯袂出席；台大新任校長管中閔一直遭卡無法上任，廖慶榮意有所指祝願台大「在此春暖花開之時一掃陰霾，帶領台灣大專校院走向未來」。

廖慶榮祝快掃陰霾

昨日陽光普照，台大校園有很多民眾攜家帶眷前來賞花。邁入第9個月代理生涯的郭大維表示，今年是台大90周年校慶，杜鵑花節只是90年校慶的序曲，另外還有系所博覽會、社團博覽會、博物館群以及台大農場等一系列知性活動，希望大家共襄盛舉。

甫上任的台灣師範大學校長吳正己表示，由於杜鵑花節結合系所博覽會，自己的小孩念高中就知道這活動，「可以感受一個真正的大學的氛圍，了解未來讀那些系所，已經是大台北高中生的盛會，是非常有意義的節慶」。

吳正己說，杜鵑花節活動縱的方面連結高中，橫的方面連結「國立台灣大學系統」3所大學，3校學生會會長合作得很好，相選課今年又邁入里程碑，可以加退選且不只線上選課，「希望未來是3校共同的杜鵑花節，整個台北市的杜鵑花節」！

師生挺管花車聲援

台科大校長廖慶榮表示，受到台大杜鵑花節感染，台北市也開始辦杜鵑花季。他笑說，台科大也有一排杜鵑花，但10年沒開花，他受到台大杜鵑花節「感召」，回去找樹專家指導，今年杜鵑花有一半開花，又嘗試選擇九重葛當校花，明年台科大也要舉辦「九重葛節」。他並祝福台大在這個春暖花開的季節「一掃陰霾」，帶領台灣大專校院走向未來，相信管中閔一定可以上任。

另有一群台大師生昨日趁著台大杜鵑花節暨系所博覽會，主動發起抗議教育部「卡管」的流動花車影片播放活動，並發「校長懶人包」傳單給來參加系所博覽會的高中生們，強調「只是希望台大趕快有新校長！」花車在辛亥路及新生南路門口來回穿梭，期望帶動家長與學生們的支持。

(中國時報)

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