節電破功 去年用電成長2.2％

2018年03月11日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

台電最新2017年全台用電統計出爐，總計去年全國售電量達2172億度，創下新高，較前一年成長2.2%，是連續兩年用電成長破2%，這讓經濟部先前推動節電宣示每年用電成長不超過1%目標破功。

且今年才到3月中，台電統計用電量更比去年同期成長4.3%，可預期今年用電量成長只高不低。

對於去年用電成長逾2%，台電發言人徐照華說明，主因有兩個，一個是去年氣溫較高，冷氣開的量大。二是經濟成長率最後比預期好，訂單增加，也帶動工商業用電增加。

台電希望核二2號機本周能獲立院通過再轉，增加的98萬瓩容量，將可應變萬一用電成長很高時的調度。

依據台電統計，去年民生用電近641億度電，微幅年成長0.4%。但是工業用電1531億度，就年增長3%，是去年整體用電平均達2.2%主因。如果加計2016年全年用電年增2.9%，則是連2年用電成長破2。

經濟部2015年打出「自己電自己省」口號，推動「智慧節能計畫」，當時能源局局長林全能因為擔心缺電，喊出推動節電每年用電成長控制在1%以內的目標。但現在連2年用電成長都破2，等於讓經濟部政策目標破功，也顯示節電運動成效難以壓下用電需求量。

對此林全能回應，雖然過去是以用電年不超過1%為目標，但當景氣好時，確實很難把用電降下來，這部分也不可能叫工廠不生產。他強調，用電總量雖然要關注，但更要看「電力彈性係數」與「電力密集度」。過去GDP成長1%，用電量也跟著增長1%，但是近5年，可以從彈性係數看出，用電量未等比成長，「這顯示節電是有成效的。」

(中國時報)