中研院蔡宜芳摘下台灣傑出女科學家獎

「第11屆台灣傑出女科學家獎」昨舉行頒獎典禮，新秀獎趙玲博士（左起）、傑出獎蔡宜芳博士、新秀獎王涵青博士合影。（台灣萊雅提供）

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中國時報
／台北報導

素有「女性諾貝爾獎」之稱的「台灣傑出女科學家獎」，由中央研究院分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳，以研究植物硝酸鹽轉運蛋白，有助改善肥料的運用，不只成為綠色革命的推手，研究更取得台灣及美國專利，獲得該獎項今年最高榮譽傑出獎。

第11屆「台灣傑出女科學家獎」昨日舉行頒獎，除「傑出獎」外，另頒發2名「新秀獎」，以獎勵優秀的年輕女性科學研究者，另還有1名「孟粹珠獎學金」，用於獎勵主修科學領域的女性博士研究生。

蔡宜芳專攻植物營養學，從事細胞膜蛋白的功能研究，利用遺傳方法找到第一個硝酸鹽轉運蛋白基因CHL1，更發現硝酸鹽轉運蛋白CHL1也是硝酸鹽感應子，能夠調控植物生長發育及生理代謝，在植物營養學界引起極大的震撼。

蔡宜芳表示，自己非常愛大自然，甚至在逛街時，注意的還是商場展示的植物；研究過程中，她靠著新研究成果帶來的成就感，以及另一半的支持，才能完成夢想，堅持朝科學之路邁進；她提醒年輕人，對於有興趣的事情、或想追夢，一定要放手一搏，因為人生只有一次，一定要走自己想走的路。

新秀獎則是由成功大學生物科技與產業學系教授王涵青，與台灣大學化學工程學系副教授趙玲獲得。

王涵青自2000年從事蝦白點症病毒研究，並協助蝦類養殖產業，邁向永續經營綠色養殖模式，她認為，研究要廣泛體驗，不能因性別、興趣窄化視野與發展，她也建議年輕人或研究人員要廣泛閱讀，以培養幻想力，研究雖困難，且充滿未知，從事研究工作切莫膽怯，務必將研究設計妥善做好。

(中國時報)

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