地熱國家隊成軍 中油台電打前鋒

2018年03月11日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

新能源起步走！經濟部決定成立「地熱國家隊」，月底先由國營事業兩大龍頭中油與台電打前鋒，兩家將簽署宜蘭仁澤地熱電廠開發MOU（合作備忘錄），於該地打造一座2MW的地熱電廠，年可發電1000萬度，將是第一座本島國家級地熱電廠。後續國家隊會再納入地調所、工研院，持續多點開發地熱。

國家地熱隊由中油與台電主力擔綱，經濟部主要是看上中油的探勘鑽井專業，以及台電的電廠開發能力。仁澤只是第一站，後續國家隊手上已有多個潛在地點場址，但經濟部國家隊主要針對淺層地熱（300到500公尺內）開發，至於蘊藏量更豐的深層地熱，則會由科技部負責。

台電主管指稱，宜蘭仁澤過去中油已經探勘過，發覺蘊藏量還不錯。該地目前已有兩口井，少量出水供溫泉業者使用，國家隊將在此地新打2口示範井，進行產能分析確認，預計明年4月呈報經濟部後再正式動工。預計在2020年至2021年間完工，然後正式商業運轉售電，年可發電1000萬度。

台電去年底在離島的綠島「地熱試驗探勘井」已經先正式開工，預計2021年設立容量2000瓩的地熱示範電廠，這次本島的宜蘭仁澤地熱電廠裝置容量有2MW，是綠島的10倍大。

目前政府地熱發展目標是2025年達到20MW，台電將負責一半，也就是100MW容量。台電主管說，未來國家隊會由中油進行鑽井探勘分析，台電負責電廠規畫，地調所地質研究、工研院做研究後盾。

(中國時報)