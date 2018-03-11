川金會前提 美要朝去核行動

2018年03月11日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

西班牙瓦倫西亞一年一度火祭節（Las Fallas）9日登場，用烈火燃燒各種以名人為原型的人偶。以北韓領導人金正恩為雛形的人偶也是這次火祭節的主角之一。（法新社）

美國總統川普同意與北韓領導人金正恩會晤，有批評指美方一無所得，便輕率應允和宿敵舉行歷史性峰會。白宮9日對此作出反駁，表示平壤承諾無核化、停止核彈試驗、以及容忍美韓進行聯合軍演，但同時強調美方在「川金會」登場之前，就要看到北韓針對無核化採取「具體措施」。

無核化 雙方認知不同

美國記者質疑，川普為何在無先決條件下同意川金會？白宮新聞祕書桑德斯說，別忘了北韓確實作出一些承諾。不過她又說：「平壤若未採取具體及可核實的措施（concrete and verifiable actions），總統就不會同意會面。總統得到了他最想要的，那即是，讓北韓無核化的機會。」

桑德斯又堅稱，川普政府對川金會「零讓步」，「我們處於強有力的地位」，這是美國歷屆政府從來沒有的。她強調，川普政府採取的「施加最大壓力」策略，讓「北韓處於弱勢地位」。

但是針對所謂「具體及可核實的措施」，媒體卻紛紛解讀成白宮對川金會又設下前提。白宮官員則表示，川普與金正恩晤面的念頭未動搖，並暗示會談的籌備正全面進行。

川普也推文說：「與北韓之間的協議正在制定中，一旦完成，將會對世界非常有益。」川普沒有說明所指協議內容為何。

迄今金正恩本人或者是北韓官媒，皆未對川金會之事發表聲明。而金正恩透過南韓特使團向美方傳話「承諾無核化」，應該是拿無核化當作最終目標，並未允諾在川金會登場前就會採取具體措施，據信僅同意在對話期間暫停核子試爆及飛彈試射。

有關無核化，美朝雙方的認知亦南轅北轍，美方堅持北韓必須完全棄核，但北韓傾向認為是相互逐步裁武，即美軍也要撤離朝鮮半島。

美媒：寧邊核設施運作

美方也擔心北韓「承諾無核化」只是個幌子。據《紐約時報》報導，美國分析人員檢視今年1月至2月的衛星照片後總結說，北韓寧邊核設施的反應器冒出羽狀蒸氣，似顯示已再次運作，用以煉製北韓核武所需的鈽燃料。

美國官員表示，美方仍需與北韓進行直接接觸，以確認南韓特使團所轉達的訊息。同時，川普政府內部已在討論川金會的前置作業及會談地點。有關川金會地點，當以兩韓交界板門店南韓一側的「和平之家」為首選。先前兩韓便商定，4月底將在該地舉行第3次首腦會談。

(中國時報)