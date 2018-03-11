陸學者：朝鮮問題別想繞開大陸

2018年03月11日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

朝鮮半島近日突生變局，美國總統川普日前決定接受與金正恩會晤之邀請，有西方媒體指川金即將親密接觸，中國大陸「面臨被邊緣化危險」。對此，復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永指出，不必擔心大陸因此被「甩開」，如果沒有大陸的幫助或阻攔，朝鮮半島不可能真正穩定。

英國廣播公司（BBC）新聞網引述專家的話稱，大陸參與制裁，對北韓態度轉變起到了關鍵作用。但美朝開始接觸後，大陸可以發揮的作用將十分有限。

大陸《人民日報》海外版微信公眾號俠客島10日刊登文章「無論美朝怎麼談，大陸注定繞不開」。針對大陸會被「甩開」的言論，鄭繼永表示，不必有這種擔心。大陸的作用是不可避免、也無法避開的。如果美朝談判進入深水期，想真正取得成果，大陸在東北亞地區各方之間「擔保人」、「保全人」的作用，其他國家是替代不了的。

他說，如果陸方沒有介入，各方也只能停留在嘴上緩和的局面；在觸及到核問題的時候，大陸的作用會具體發揮出來。

鄭繼永指出，在東北亞問題上，大陸是穩定器，這是不可否定的。無論美朝談判走向何方，戰爭或和平，如果沒有大陸的幫助或阻攔，半島都不可能真正穩定。換一個角度看，無論將來半島局勢走向何方，大陸這麼大的經濟、政治、軍事體量，無論誰想繞都繞不開，不可能繞得開。

鄭繼永認為，真正解決半島核問題上，大陸的核心地位是撼動不了的。大陸有能力止戰、止亂、止核，保證大陸利益不受損。

(中國時報)