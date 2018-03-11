網路媒體巨頭 誘人社群成癮

2018年03月11日 01:18 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

不論是走在路上或者在餐廳等上菜、睡前鑽進被窩時，你是否總忍不住拿出筆電或用手機上臉書？有研究發現，我們之所以頻繁使用社群媒體，是因為它帶來的歡愉感相當於性行為。而獲得朋友的「讚」與回應，成為社群媒體成癮者的生活重心。

只要被讚 激發踴躍貼文

曾參與創立臉書的首任總裁西恩·帕克去年10月在費城一場研討會打破沉默，自稱是社群媒體的「良心反對者」。他說，「在打造這類應用程式的思考過程中，我們只有一個念頭：如何才能盡可能占據你的時間和注意力？」

帕克說，那表示這個程式「能夠不時給你來一劑多巴胺，因為某人對你的照片或貼文按讚或者回應。於是你會發表更多東西，換取更多的讚與回應」。他說，這是「社會確認反饋迴圈」（social-validation feedback loop），鑽進人性心理弱點，是自己身為駭客最擅長的招數。帕克表示，社群網站發明者和創辦人如自己、祖克伯還有Instagram的席斯特羅姆，「我們心裡全都知道，但依然決定這麼做」。

虛假世界 破壞人際互動

另一位曾在臉書擔任使用者成長部門副總的查馬斯·帕里哈皮提亞，也在去年11月加州一場研討會跳出來開槍。他說，「依賴短期多巴胺刺激的反饋迴圈，正在破壞社會運作。這個迴圈充滿虛假的資料和事實，缺乏開放的對話和合作。」他強調，「全世界都有這問題，它破壞人們行動和互動的核心基礎。我是個能夠自主決定的人，所以我不用那鬼東西…也不會讓小孩用。」

憂上癮 讚設計者刪臉書

美國心理學家亞當·奧特表示，社群媒體成癮現象其來有自，臉書和推特等公司企圖打造「黏性」產品，它就是直接產物，讓人無法脫離社群媒體的掌控，「他們拿出最大的本領打造產品，目的卻不是改善人們的生活…做一個讓人非用不可的東西並且從中獲取利益，才是他們的重點目標」。

除了帕克與帕里哈皮提亞，也有其他矽谷科技人才對現代科技致力使人養成依賴習慣表達反對。當年創造「讚」按鍵的34歲工程師賈斯汀·羅森斯坦，就把自己手機的臉書程式移除。他說，社群媒體「讓所有人無論何時都無法專心」。

不少社群媒體設計師與工程師對所作所為衍生的後果感到大夢初醒，決定辭職。蘋果推播通知系統的發明者之一克里斯·馬錫里諾退出科技業改念醫學院，成為神經外科學生；創造「下滑手勢」，讓智慧手機自動更新頁面的羅倫·布里徹，現在在紐澤西專心蓋自己的房子。

知道社群媒體容易導致成癮，更多社群媒體和現代科技公司高管，謹慎遵守以下原則：我賣它，但我不用它。正如已故饒舌歌手「聲名狼藉先生」唱出毒品業界的經典名言，「絕對不要吸自己賣的貨」。

庫克禁姪子 玩社群媒體

奧特說，有些科技業知名人物在舞台上宣傳自家產品有多棒。深入觀察才發現，原來他們禁止自己的小孩用這些東西。

蘋果執行長庫克是一個例子。他今年1月跟記者說，「我沒有孩子，但有一個姪子，我對他有一些要求。我不允許他做某些事情，我不想讓他使用社群媒體。」

已故蘋果創辦人賈伯斯是另一個經典案例。《紐約時報》記者比爾頓在2014年一篇文章憶及，在2010年第一代iPad推出的幾個月後，他問賈伯斯「你的小孩應該愛死iPad了吧？」，沒想到對方回答，「他們從沒用過。我們不讓孩子在家裡用這些科技玩意。」

(中國時報)