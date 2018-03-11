2018年03月11日 01:18 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

網路成癮已被認為是精神疾病，很多人想戒，卻是愈戒愈沉迷，有人甚至想出讓人啼笑皆非的狠招。

大陸一名年輕男子聲稱不上網會失眠，為了過正常生活，竟然偷搶行竊，要求法官判重刑，想藉著蹲牢房強戒掉網癮。台灣有位國小生不想為了上廁所中斷電玩，竟然自接尿管或自包尿布。大陸的網癮勒戒中心標榜軍事化管理，甚至傳出電擊或體罰求診者，因為爭議性過大，已被當局下令禁用。英國一位4歲女童在父母安排下參加「數位排毒療程」，一個月竟要價73萬台幣。

一位戒癮的過來人這麼形容：「就像戒毒一樣，突然失去了重心，好像生命的一切都被奪走！」所幸這位女網友戒癮期間因為期末考，不得不專心備考，沒想到突然記憶力突飛猛進，之後「逐漸找回之前沒有智慧手機的生活，漸漸能讀書、看電影、追劇、打工等等。

重度臉書（FB）或IG使用者不外乎喜歡拍美食，跟風去網美或網紅推薦的景點，加上限時動態推波助瀾，不只聽到什麼看到什麼都習慣隨時PO網分享近況，還要追蹤其他網美與網紅的動態。一名關了FB的網友表示，一開始關掉FB是因為很容易在意的朋友講什麼，擔心網友酸言酸語影響自己情緒，所以不如不看，以免胡思亂想。

美國華府女子邦婷（Darla Bunting）曾沉迷FB、推特、IG等社群網，不過2016年1月1日她在牧師建議下宣布「斷網」一年，停用所有社群。邦亭表示，戒社群網期間，她依然可以透過不同管道得知新聞，或是收到他人的消息。她建議大家可透過刪除手機中的社群App，並封鎖自己電腦上的相關網站，遠離誘惑。

在南韓，政府當局把網癮、酒精、依賴性藥物、賭博歸類在一起。除了會對小學生進行早期網癮篩檢，也會對大學生與社會人士推廣篩檢工具，甚至在醫院設立療程與門診，並廣設網癮諮商中心。南韓手遊業者也因為政府補助這個誘因，紛紛推出「防上癮」App，只要玩家玩超過一定時間，闖關與寶物出現的速度就會變慢。

(中國時報)