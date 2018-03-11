兩會觀察－習一錘定音 修憲料高票過關

2018年03月11日 04:10 中國時報 羅印冲

3/11兩會議程

本屆大陸全國兩會最受關注的重頭戲，就是今天下午登場的人大修憲表決，其中刪除國家主席和副主席的任期限制，顯然為習近平2023年後繼續延任國家主席鋪路。中共黨政人士昨指出，習近平日前已公開表態，完全贊同憲法修正案草案，猶如一錘定音，今天人大表決料將毫無懸念，獲得高票通過。

無記名投票 難造假

儘管大陸政治制度是以黨領政，黨的總書記位階高於國家主席，但中共中央仍認定，國家最高領導人應集黨政軍最高職位於一身，即所謂「三位一體」概念，有利於大陸繼續推動各項改革。修憲案就是在這樣背景下提出。

今日下午，備受關注的修憲案，將經過全國人大表決，這次人大方面的多項安排，顯示其高度重視對外說明修憲立場，像是表決後立刻舉行修憲專題記者會，由大會祕書處法案組負責人出席接受提問。

這次修憲表決，仍採無記名票箱投票方式，不用電子按鈕表決，表決後，以電子系統計票。計票結束，由總監票人向大會執行主席報告表決的計票結果，再由大會執行主席向大會宣布表決結果。

與人大表決其他議案不同，修憲投票表決並非透過電子表決器按鈕，沒有造假空間且能加以驗證。在此情況下，今天表決會出現多少反對票和棄權票，也會是中外媒體觀察重點。

不過，據熟悉中共黨政人士分析，習近平日前出席廣東省代表團審議時，已公開對修憲案表態，不僅表示自己完全贊同憲法修正案草案，且修憲草案在形成過程中「充分發揚了民主」，體現了黨和人民的共同意志。

全數通過幾無懸念

中共黨政人士說，習近平此番表述已如一錘定音，今天人大投票表決已無懸念，幾可斷定修憲案將獲高票通過，甚至可能獲得全數通過，凸顯習近平無可挑戰的至高權威，已形成中共政壇集體的最高共識。

一位長期任職於大陸兩會系統人士說，大陸面臨繼續推動改革的「決勝時期」，多數民眾可理解習近平想延任的想法，甚至願意支持習。只不過，習要延任到何時？他將來培養的接班人如何？未來的接班程序能順利嗎？這些問題依舊迴盪在大陸社會和網路討論中。

(中國時報)