身價474億美元 許家印、劉強東挺扶貧

2018年03月11日 04:10 中國時報 羅印冲 、 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸全國政協13屆一次會議昨舉行「提高保障和改善民生」記者會，邀請各領域委員出席，但媒體最關注的還是加起來身價超過400億美元的恆大集團董事局主席許家印與京東集團董事局主席劉強東，他們不談企業盈利，而是分享扶貧工作經驗，符合大陸中央施政主旋律。

富比士最新統計，許家印資產總淨值為365億美元，已然大陸首富；劉強東身家也達109億美元，京東目前也是大陸電商龍頭之一。兩人同台出席記者會，成為媒體捕捉的焦點。

劉強東表示，扶貧最重要有三點，包括扶貧不能「靠等、靠要」，要樹立正確扶貧觀；其次是扶貧要形成長效機制；最後是扶貧工作要結合物流暢通。他舉例，在山裡發展十幾個無人機平台，村民進山就是摘核桃，摘完用京東無人機把核桃從山裡運出來，同時打造「村長劉」品牌，用品牌帶來價值。

此外，他還說，京東還發展出「跑步雞」項目，每隻雞要跑100萬步。「游水鴨」在他老家泗洪已上市，綠頭野鴨是吃蝸牛長大的；還有「飛翔鴿」，鴿子飛到山裡自己找蟲子吃。

劉強東強調，這些品牌既給消費者食品安全帶來巨大價值，同時能夠形成溢價。比如「跑步雞」大概平均售價150元（人民幣，下同）左右，野生鴨198元一隻，每隻雞和鴨能為貧困戶帶來100元淨收入。

許家印則表示，扶貧一定要抓住產業扶貧、移民搬遷扶貧和就業扶貧這個「牛鼻子」。他們建設西南部最大蔬菜瓜果生產基地，共有15萬棟大棚；還建設西南部最大肉牛養殖基地，引進15萬頭安格斯種牛，協助當地人脫貧。

至於移民搬遷扶貧，許家印提到，在貴州很多老百姓住在深山老林，路不通、水不通、電不通，不搬出來無法脫貧，因此他們在十縣山區建設50個新農村和9個移民搬遷社區，解決4.2萬貧困戶共18.4萬人的移民搬遷。

最後是就業扶貧，許家印強調，就業扶貧就是一人就業全家脫貧，他們為8萬多人進行了職業技術培訓，解決了4.3萬人在當地產業就地就業和異地就業。

(中國時報)