惠台31條實施細則 快馬加鞭

2018年03月11日 04:10 中國時報 宋秉忠 、 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

10日大陸全國兩會記者會及央視特別節目中，大陸科技部長萬鋼、國資委主任肖亞慶和國台辦主任張志軍，都公開表態支持大陸針對惠台31條措施，廣泛徵詢擬定實施細則意見，包括大陸國企雇用台青，及台企參與國企混合所有制改革等。

肖亞慶更在答覆《旺報》記者時明確表示：「歡迎台灣企業參與國企混改。」涉台人士稱開放台企參與國企混改方向，會盡量滿足台商需求。開放台商參與國企混改，被視為為台商另闢參與大陸開啟新時代發展的新機遇。

涉台人士指出，有關方面已針對惠台31條的實施細則進行內部意見徵詢，其中包括國企雇用台灣人，以及開放台企參與國企混改，只是國企涉及的產業別極廣泛，必須針對台企的產業特色，研究可開放的國企，但方向是盡量滿足台商的需求。

10日上午，萬鋼在全國人大記者會上，提到大陸支持雙創(大眾創業、萬眾創新)時，也主動提及兩岸的孵化基地，以他曾去拜訪台灣青年創業基地「蟻族」的經驗，看到他們生產的產品感到非常興奮。所以眾創空間的這種形式現在看起來得到了創新創業者的歡迎，得到了市場的歡迎，也得到各類創業主體的歡迎。

10日中午，央視兩會特別節目「兩會有啥事 我們幫你問」特別播出台青反映不知從那裡獲得大陸就業資訊，並請張志軍答覆。張志軍表示，根據習近平總書記「兩岸一家親」的精神，這兩年裡大陸已出台50多項惠台措施，完全或部分解決了台胞在大陸生活工作所遭遇的問題，但是有關提供台青就業資訊的平台，仍有待整合加強。

(中國時報)